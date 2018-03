Walser: Schändung der Gedenkorte in Salzburg ist Anlass zum Handeln

Grüne fordern Wiedereinführung des 2002 eingestellten Rechtsextremismus-Berichts

Wien (OTS) - "Die heute bekannt gewordene Schändung von neun Gedenkorten in Salzburg ist ein weiterer Hinweis für das Erstarken des Rechtsextremismus in Österreich. Der Vorfall muss gerade im Zusammenhang mit dem gestern dem Parlament vorgelegten Sicherheitsbericht 2012 Anlass zum Handeln sein", zeigt sich der Grünen Abgeordnete Harald Walser besorgt über die steigende Anzahl rechtsextremer Vorfälle. Allein im letzten Jahr sind die Straftaten gegenüber 2011 um 8,4 Prozent gestiegen.

Walser verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Politik die Gefahr von rechts nach wie vor nicht ernst nimmt: "Wenn die Justizministerin vor einer Woche auf sehr präzise Fragen in einer parlamentarischen Anfrage zum Rechtsterrorismus nur zu antworten weiß, dass es in ihrem Computersystem 'weder eine Kennung "Neonazis" noch eine für "politisch motivierte Kriminalität"' gebe und die Frage daher nicht beantwortet werden könne, zeigt das ihre völlige Unbedarftheit in dieser Frage."

Walser verlangt, dass auch das Umfeld des strafrechtsrelevanten Rechtsextremismus wieder beleuchtet wird: "Die Notwendigkeit eines umfassenden Rechtsextremismus-Berichts ist unter Fachleuten unbestritten und muss umgehend in Angriff genommen werden. Bis zum Jahr 2002 hat es einen solchen Bericht gegeben, dann haben die Burschenschaftler durchgesetzt, dass die Verbindung zwischen ihnen und dem organisierten Rechtsextremismus in Österreich nicht mehr thematisiert wird. Das muss ein Ende haben."

