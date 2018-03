Haier wird im 12. Jahr in Folge zur wertvollsten Marke Chinas ernannt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Im unlängst veröffentlichten 19. China's Most Valuable Brands Report [Bericht über die wertvollsten Marken Chinas] liegt Haier mit einem Unternehmenswert von RMB 99,29 Milliarden (US$ 16,22 Milliarden) im 12. Jahr in Folge an der Spitze.

Der China's Most Valuable Brands Report ist das älteste Forschungsprojekt über den Markenwert chinesischer Unternehmen. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass der durchschnittliche Markenwert der führenden 100 Marken RMB 21,41 Milliarden erreicht hat und gegenüber dem Ranking aus dem Jahr 1995 um das 10-Fache gestiegen ist. Im selben Zeitraum hat der Markenwert von Haier um das 40-Fache zugenommen.

Gemäß dem Bericht ist diese außerordentliche Leistung von Haier auf anhaltendes Wachstum zurückzuführen. Aufgrund seiner führenden Marktposition in China war Haier in der Lage, zusätzliche Ressourcen für die Integration und Maximierung des weltweiten Technologie-Know-hows sowie das Marketing zur Verfügung stellen und die fünf globalen F&E-Zentren zu unterstützen. Damit kann Haier das Kundenbewusstsein im Markt weltweit steigern. Am 24. Dezember 2012 stufte Euromonitor International, das weltweit führende Unternehmen für strategische Verbrauchermarktforschung, Haier mit einem Volumenanteil 2012 im Einzelhandel von 8,6 % im vierten Jahr in Folge als die Nummer eins unter den weltweit bedeutendsten Gerätemarken ein.

Die Tatsache, dass Haier bereits seit 12 Jahren in Folge an der Spitze von Chinas Markenwerten steht, spiegelt auch das Engagement des Unternehmens bei der konsequenten Umwandlung des Geschäftsmodells im Internetzeitalter wider. Mit der Einführung seines innovativen Win-win-Geschäftsmodells zielt Haier auf die Schaffung von Synergien zwischen Mitarbeitern und Kundenressourcen ab, und unterstützt Mitarbeiter bei der Generierung von Werten für Kunden ihre Kompetenzen vollumfänglich einzusetzen. Diese Transformationen haben Haier zu einer Plattform gemacht, welche die Synergien der weltweiten Ressourcen basierend auf Kundenanforderungen nutzt, und die Haier helfen, die derzeitige Führungsposition im Markt auszubauen. Gleichzeitig unterstützt diese Plattform das Ziel des Unternehmens, sich zu einer weltweit angesehenen Marke zu entwickeln.

China's Most Valuable Brands, ein gemeinsames Projekt von Ruifu Global Ranking Group und Beijing Famous Brands Property Assessment Co., ist seit 1995 bemüht, Konsumenten, Investoren und Forschern Einblicke in die Konkurrenzfähigkeit der führenden Marken Chinas zu geben.

Über Haier

Haier Group ist gemäß Einstufung von Euromonitor International 2012 weltweit die #1 unter den großen Gerätemarken und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Verbraucherelektronik. Haier beschäftigt über 80.000 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern und Regionen. Haiers Tochtergesellschaft Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690) ist an der Shanghai Stock Exchange und Haiers Tochtergesellschaft Haier Electronics Group Co., Ltd. (HGK:1169) an der Hong Kong Stock Exchange für den Handel zugelassen.

