Oil & Gas IQ startet verbesserten, maßgeschneiderten Marketingservice für 2014

London (ots/PRNewswire) - Oil & Gas IQ (http://www.OilandGasIQ.com), eine führende Online-Ressource und -Community für die Öl- und Gasindustrie hat ihr Sponsoring-Paket für 2014 (2014 sponsorship pack [http://www.oilandgasiq.com/strategy-management-and-information/white-papers/oil-gas-iq-sponsorship-pack-online-marketing-oppor/&mac=OGIQ_Events_Title_Listing_2011&utm_source=OilGasIQ&utm_medium=Eloqua&utm_campaign=PRN_Press_Release&utm_content=dlc&utm_term=dlc] ) veröffentlicht und stellt darin den massgeschneiderten, aktualisierten Marketingservice vor.

Oil & Gas IQ stellt detailliertes Multimedia-Material her und wird im Allgemeinen als Wissenszentrum der Branche anerkannt, mit Beiträgen von führenden und bedeutenden Auftraggebern sowie unabhängigen Unternehmen und aufstrebenden Jungunternehmern.

Neuen Daten zufolge, die diese Woche von der Direct Marketing Association veröffentlicht wurden, ist die digitale Marketingindustrie mittlerweile 62 Milliarden Dollar wert.

Die Öl- und Gasindustrie begrüsst diese neuen Online-Kanäle, es besteht jedoch weiterhin ein gefühltes Risiko bei der Anwendung einer Strategie, in der ein Mangel an Erfahrung vorherrscht.

Untersuchungen von Oil & Gas IQ haben ergeben, dass 61% des Öl- und Gasmarkts aktiv nach Anbietern sucht und von Verkäufern beeinflusst wird, die sich durch nachweisliches Wissen und Erfahrung auf ihren Gebieten auszeichnen.

Der aktualisierte Marketingservice bezieht das Öl- und Gas-Redaktionsteam mit ein, das eng mit Kunden zusammenarbeitet, um einzigartige, informative Web-Seminare und Whitepapers zu präsentieren und zu vermarkten, die Schlüsselthemen aus einem speziellen Bereich behandeln, präsentieren und vermarkten.

"Oil & Gas IQ führt für seine Kunden zielgerichtete Kampagnen durch. Unser Team identifiziert Ihre Kernziele und garantiert Resultate. So kennen Sie schon das Ergebnis noch bevor die Aktivitäten initiiert werden. Wir richten unsere Kampagnen darauf aus, Ihre spezifischen Ziele zu unterstützen, egal ob sie als Führung oder als Generierung von Kontakten gedacht sind. Ob Sie regional oder global mit Oil & Gas IQ zusammenarbeiten, Sie können sicher sein, dass Ihre Ziele erreicht, Ihre Vertriebswege gestärkt und Zielmärkte abgedeckt werden", so John Kearns, Business Development, Oil & Gas IQ.

Dieser Service ermöglicht es den Kunden, die Zulieferer der Öl- und Gasindustrie sind, die über 80.000 Mitglieder von Oil & Gas IQ sowie seine 30.000 Follower auf den sozialen Netzwerken und die Datenbank mit 209.000 Einträgen mit zielgerichteten Nachrichten und Materialien zu erreichen, die zu neuen Kundenkontakten führen.

"Sehr zufrieden mit den gelieferten Resultaten. Die künstlerische Arbeit auf der Website und in der Kampagne war hervorragend", so Field Marketing Manager Infor.

Weitere Informationen zu OilandGasIQ.com finden Sie im Sponsoring-Paket, das Sie hier herunterladen können: Download [http:OTSBREAKTAGPLACEHOLDER1520809564//www.oilandgasiq.com/strategy-management-and-information/white-papers/oil-gas-iq-sponsorship-pack-online-marketing-oppor/&mac=OGIQ_Events_Title_Listing_2011&utm_source=OilGasIQ&utm_medium=Eloqua&utm_campaign=PRN_Press_Release&utm_content=dlc&utm_term=dlc]

