Toto: Kein Dreizehner - beim Jackpot am Wochenende geht's um 190.000 Euro

Jackpot auch im ersten und zweiten Rang der Torwette

Wien (OTS) - Stellten die Freitag-Länderspiele in der Vorwoche die Toto Experten kaum vor Probleme (es gab gleich 139 Dreizehner), so sieht es nach den gestrigen WM-Qualifikationsspielen ganz anders aus:

Es gelang (in der auf 150.000 Euro aufdotierten Garantierunde) niemanden, einen Dreizehner zu tippen, und somit geht es in der nächsten Runde, der Runde 42B am Wochenende, um einen Jackpot. Exakt 150.000 Euro bleiben also im Topf, und für den Dreizehner der nächsten Runde werden etwa 190.000 Euro erwartet.

Elf Spielteilnehmer, und zwar drei aus Wien, je zwei aus NÖ, OÖ und dem Burgenland, sowie je einer aus Salzburg und der Steiermark, tippten einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils rund 1.200 Euro.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und somit geht es sowohl im ersten als auch im zweiten Rang um einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 42B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 42A:

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 150.000,00 - 190.000 Euro warten 11 Zwölfer zu je EUR 1.193,60 149 Elfer zu je EUR 19,50 1.177 Zehner zu je EUR 4,90 4.273 5er Bonus zu je EUR 0,50

Der richtige Tipp 2 2 1 2 1/ 1 1 X X 2 X X X 1 2 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 2.143,60 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 857,40 Torwette 3. Rang: 26 zu je EUR 41,20 Hattrick: JP zu EUR 102.912,10

Torwette-Resultate: 0:+ +:+ +:1 0:2 2:0

