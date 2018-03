Spa ManagerInnen mit Wirtschaftskompetenz sind gefragt: IMC FH Krems startet neuen Lehrgang

Krems (OTS) - Spas müssen mehr können als nur "verwöhnen". Sind für den Gast das anspruchsvolle Ambiente, neueste Behandlungsmethoden und innovative Produkte entscheidend, so muss für das Hotel und Day Spa Management ein moderner Spa-Betrieb ökonomisch, trend- und qualitätsbewusst geführt werden. Ab Jänner 2014 bietet die IMC Fachhochschule Krems erstmals einen zweisemestrigen Lehrgang für "Akademische Spa Manager/in" für Innovation und Produktentwicklung in Kooperation mit der Firma Haslauer GmbH/Reiter Alm an. Dieser qualifiziert MitarbeiterInnen des Spa- und Wellnessbereiches für Führungspositionen. Mehr Informationen zum neuen berufsbegleitenden Lehrgang und zum Gesamtstudienangebot der IMC FH Krems beim openhouse am 30. November 2013 von 9.00-16.00 Uhr.

Spa- und Wellnessbetriebe müssen sich zusehends am internationalen Markt erfolgreich durchsetzen und höchste Qualität trotz und gerade wegen des steigenden Kostendrucks bieten können. Es genügt nicht mehr, über die neuesten Behandlungsmethoden und Produkte zu verfügen. "Ob ein Spa-Betrieb erfolgreich ist, hängt primär auch von hochqualifizierten und motivierten MitarbeiterInnen auf allen Ebenen ab", erklärt IMC FH Krems Lehrgangsleiter Dr. Georg Christian Steckenbauer, MSc. Qualifiziertes Personal zu finden, wird jedoch immer schwieriger. Eine Studie für die "Global Spa and Wellness Summit 2012" bringt dies auf den Punkt: "Spas sind einfach nicht mehr in der Lage, genug MitarbeiterInnen mit den richtigen Qualifikationen zu finden, um Managementpositionen zu füllen." (SRI International, 2012)

Die IMC Fachhochschule Krems und die Haslauer GmbH reagieren auf die neue Nachfrage nach gut ausgebildetem Führungspersonal im Spa-und Wellnessbereich und bieten dafür erstmals eine akademische, berufsbegleitende Ausbildung an.

Managementausbildung mit Schwerpunkt auf Innovation und Produktentwicklung

Durch die Zusammenarbeit zwischen der IMC Fachhochschule Krems und der Haslauer GmbH aus Ainring, Deutschland, gelingt es, erstmals eine Ausbildung anzubieten, die sowohl nötiges Wissen zu den Themen Innovation, Marktentwicklung und Produkttrends für Spa Hotels und Day Spas vermittelt, als auch praktische Fertigkeiten schult. Diese Kombination ist unerlässlich für Spa ManagerInnen, die ein Spa wirtschaftlich führen und auch selbst aktiv mit dem Gast arbeiten wollen.

"Als Hochschule mit internationaler Ausrichtung legen wir mit unseren Studiengängen seit Jahren den Grundstein für internationale Karrieren in vielen Bereichen. Mit diesem Lehrgang erhalten Spa ManagerInnen jenes betriebswirtschaftliche Rüstzeug, das sie in ihrer täglichen Arbeit einsetzen können und sie gleichzeitig auch weiterqualifiziert", so Rektorin (FH) Prof.(FH) Mag. Eva Werner, Hon.-Prof.

Was brauchen vielseitige Spa ManagerInnen von morgen?

Neben fundiertem medizinischen (beispielsweise Wirkstoff- und Hygienekenntnisse) sowie betriebswirtschaftlichen Wissen brauchen gefragte Spa ManagerInnen ein gutes Gespür für aktuelle Trends, die wirtschaftlich und erfolgreich im laufenden Spa-Betrieb umgesetzt werden müssen, und viel Gefühl für Personalmanagement.

Der Lehrgang vermittelt wichtige betriebswirtschaftliche Grundlagen -von Unternehmensführung über Projekt- und Qualitätsmanagement bis zu den Themen Finanzierung, Controlling, Investition und Budgetierung.

Die im Lehrgang erlernten Marketingkenntnisse helfen darüber hinaus, zielgruppenorientierte Angebote zu entwickeln und zu kommunizieren. Umfassende Praxisausbildung bekommen die TeilnehmerInnen am Ende des zweiten Semesters im Ausbildungszentrum der Reiter Alm: Dort durchlaufen sie alle Stationen eines Spa und lernen unter Anleitung, Problemstellungen professionell zu lösen.

Ziel des Lehrganges ist es, durch gezielten Kompetenzerwerb in den Bereichen Produktgestaltung und Angebotsentwicklung, Betriebswirtschaft, Management und Kommunikation die TeilnehmerInnen für die Übernahme einer Leitungsfunktion im Spa- und Wellnessbereich zu qualifizieren. Die Anmeldung zum Lehrgang ist bis 10. Dezember 2013 unter www.fh-krems.ac.at möglich!

