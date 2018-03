Österreichs Notare: Recht, das Sicherheit gibt. Empfehlungen an die neue Bundesregierung

Wien (OTS) - Die österreichischen Notare haben auf Basis ihrer täglichen rechtlichen Arbeit mit den Menschen und ihrer juristischen Expertise einen Empfehlungskatalog für die kommende Bundesregierung ausgearbeitet. Anpassungsbedarf sehen die Notare vor allem im Familien- und im Unternehmensrecht.

"Die Menschen wie auch die Unternehmen in Österreich haben ein Recht auf klare und transparente rechtliche Regelungen, die den Zugang zum Recht für die Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach machen", stellt Univ.Doz. DDr. Ludwig Bittner, Präsident der österreichischen Notariatskammer (ÖNK) an den Beginn des Empfehlungskataloges der österreichischen Notare. "Wir orten insbesondere im Familienrecht und im Unternehmensrecht Anpassungsbedarf an die Rahmenbedingungen unserer Zeit. Wesentliche Rechtsbereiche haben mit den gesellschaftlichen und unternehmerischen Entwicklungen nicht Schritt gehalten", so Bittner.

Zeitgemäße Anpassungen im Familienrecht

Reform des Erbrechts

- Das Erbrecht muss entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung reformiert werden. Es ist notwendig, das Erbrecht des Ehegatten eines kinderlosen Erblassers zu stärken. Das Pflichtteilsrecht der Eltern neben dem überlebenden Ehegatten sollte abgeschafft werden.

- Beschleunigung von Verlassenschaftsabwicklungen durch Verfahrensautomation: Seit mittlerweile fünf Jahren ist ein Probebetrieb eingerichtet, bei dem von einem Notariat die Abwicklung von Verlassenschaften direkt in der elektronischen Fallverwaltung (Verfahrensautomation Justiz) bearbeitet wird. Dieser sehr erfolgreiche Probebetrieb sollte nun auf ganz Österreich erweitert werden, um die Verlassenschaftsabwicklungen noch mehr zu beschleunigen. Die rechtliche Voraussetzung dafür wurde bereits geschaffen.

- Europäisches Nachlasszeugnis: Das in der Europäischen Erbrechtsverordnung vorgesehene Europäische Nachlasszeugnis sollte in Österreich vom Notar ausgestellt werden..

Aufwertung von Ehe- und Partnerschaftsvereinbarungen & Reform Gebührenrecht

Bereits 2010 wurde die Möglichkeit erweitert, Ehe- und Partnerschaftsverträge zu errichten. Diese für die Rechtssicherheit wichtige Regelung zur Vermeidung von künftigen Konflikten wird allerdings durch das Gebührenrecht deutlich erschwert. Da solche Verträge mit einer Gebühr von zwei Prozent des Wertes der Vereinbarung belegt sind, unterbleibt häufig der Abschluss dieser Verträge.

- Die Notare empfehlen die Einführung einer Fixgebühr, was den Zugang zum Recht deutlich erleichtert und die Rechtssicherheit erhöht.

Stärkung der KMU und Sicherung des Wirtschaftsstandesortes Österreich

- Ermöglichung der Stundung bzw. Teilzahlung von Pflichtteilsansprüchen: "Die Pflicht zur unmittelbaren Auszahlung von Pflichtteilen kann ein erfolgreiches Unternehmen schwer beschädigen. Seit Jahren gibt es einen Vorschlag zur Stundung bzw. Teilzahlung von Pflichtteilen im Zusammenhang mit Unternehmensübergaben. Die Notare fordern im Sinne der Stärkung von KMU eine rasche Umsetzung", so Bittner

- Das österreichische Notariat hat 2012 einen Entwurf für ein zeitgemäßes Baurecht vorgelegt. Seit einer OGH-Entscheidung aus dem Jahr 2007 ist eine Novellierung im Bereich von Bauten auf fremden Grund gefordert. Da eine klare Neuregelung eine rechtssichere Mobilisierung von Baulandreserven z.B. für Gemeinden bedeutet, führt das auch zu einem Investitionsschub für die Bauwirtschaft. Daher empfiehlt das Notariat eine rasche Umsetzung des vorgelegten Entwurfes.

Erhöhung von Transparenz & Rechtssicherheit

Die Themen Grundbucheintragungsgebühr und Grunderwerbssteuer waren und sind auch durch die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes in aller Munde. Die neue Bundesregierung hat dadurch die Chance einer Novellierung des gesamten Rechtsbereiches.

- Die österreichischen Notare empfehlen eine Reform der Grundbucheintragungsgebühr, der Grunderwerbssteuer und der Immobilienertragssteuer durch eine Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlage sowie eine Sonderregelung für Immobiliengeschäfte innerhalb der Familie.

Das österreichische Notariat steht mit seiner Expertise und Erfahrung gerne zur Verfügung. Die Notare können wie bisher auch die Selbstberechnung und gemeinsame Einhebung bzw. Abführung an den Staat übernehmen.

"Wir zielen mit unseren Vorschlägen auf eine Erhöhung der Rechtssicherheit und der Transparenz sowie die Entlastung der Justizbehörden, damit diese für wesentliche Aufgaben freigespielt werden können. In Summe sind mit den vorgelegten Empfehlungen deutliche Einsparungspotenziale zu realisieren, die dem Bürger den Weg zum Recht erleichtern und dem Staat Mittel sparen, die für andere Bereiche dringend benötigt werden", so Bittner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Notariatskammer

Marion Aitzetmüller, MSc

Tel.: +43/1/402 45 09-170

marion.aitzetmueller @ notar.or.at

www.notar.at