Jarolim: Sorge über Anstieg von rassistischen Übergriffen in Österreich

Wiedererstellung des Rechtsextremismus-Berichts notwendig

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Veröffentlichung des Sicherheitsberichts 2012 zeigt sich SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim besorgt über den Anstieg von rechtsextremen, ausländerfeindlichen und rassistischen Übergriffen in Österreich im Jahr 2012. "Es ist besorgniserregend, dass rechtsextreme, fremdenfeindliche, rassistische, islamophobe und antisemitische Übergriffe massiv zugenommen haben. Umso mehr braucht es in Österreich wieder einen eigenen Rechtsextremismus-Bericht, um auf Basis genauer Daten und Fakten die richtigen Schlüsse ziehen zu können", sagt Jarolim am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressdienst. ****

Oberstes Ziel für die SPÖ sei es, Menschen in unserem Land vor Gewalt zu schützen, insbesondere vor rechtsextremer Gewalt. Der Sicherheitsbericht 2012, der gestern dem Parlament vorgelegt worden ist, zeigt deutlich, dass es einen Anstieg derartiger Taten von plus 8,4 Prozent gegenüber 2011 gegeben hat. "Es gilt der Innenministerin für den umfassenden Bericht Dank auszusprechen, der deutlich macht, dass ein Kampf gegen Rechtsextremismus nur auf größtmöglicher Basis erfolgreich sein kann", sagt Jarolim. In dem Zusammenhang fordert Jarolim neben der Wiedererstellung eines eigenen Rechtsextremismus-Berichts insbesondere die Erfassung der deutschnationalen Burschenschaften. "Diese Burschenschaften haben oft ein sehr enges Naheverhältnis zur rechtsextremen Szene. Mit einem jährlichen Bericht, der dem Parlament vorgelegt wird, setzt die Politik ein klares Zeichen gegen jegliche Form von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamophobie und Antisemitismus", betont Jarolim. (Schluss) bj/rm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum