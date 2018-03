ASFINAG (1): Sperre der A 1 West Autobahn bei Salzburg-Nord aufgrund Aufräumarbeiten nach Lkw-Unfall

Salzburg (OTS) - Nach einem Unfall mit einem Lkw und mehreren Pkw ist derzeit die A 1 West Autobahn bei Salzburg-Nord in Richtung Linz gesperrt. Der Lkw ist umgekippt und blockiert drei Fahrspuren. Nach ersten Angaben gab es bei dem Unfall Leichtverletzte - die Aufräumarbeiten sind bereits in vollem Umfang angelaufen. Die ASFINAG plant zusammen mit den Einsatzkräften, den Pkw-Verkehr möglichst rasch an der Unfallstelle am Pannenstreifen vorbeizuführen. Derzeit können jedoch Verkehrsteilnehmer lediglich über die Anschlussstelle Kleßheim über das Salzburger Stadtgebiet ausweichen. Die Dauer der Aufräumarbeiten ist derzeit noch nicht abzuschätzen - die ASFINAG arbeitet jedoch mit Hochtouren an der Beseitigung der Unfallstelle.

