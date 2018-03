PVÖ-Wohlmuth zu "PflegerIn mit Herz": Wichtige Initiative holt HeldInnen des Alltags vor den Vorhang

Personalbedarf im Gesundheits- und Sozialwesen steigt bis 2020 um 50.000 Personen - Aufwertung des Pflegeberufs sichert Österreichs gutes Pflegesystem

Wien (OTS/SK) - Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), begrüßt die Initiative "PflegerIn mit Herz", mit der alle ÖsterreicherInnen dazu aufgerufen sind, die besten PflegerInnen unseres Landes zu suchen. "Mit der Kampagne 'Pflegerin mit Herz' werden die HeldInnen des Alltags vor den Vorhang geholt", so Wohlmuth, der die Wichtigkeit dieser Initiative hervorhebt: "Die Verantwortung und das Engagement von Personen, die sich um pflegebedürftige Menschen kümmern, verdient besondere Anerkennung. Außerdem trägt die Kampagne dazu bei, das Thema 'Pflege' stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft zu bringen." ****

"Es ist notwendig, dass wir verstärkt auf das Thema Pflege aufmerksam machen. Pflege und Betreuung geht uns alle an, in Zukunft wird jede Familie in irgendeiner Form davon betroffen sein", so Wohlmuth, der weiter ausführt, dass sich die Zahl der pflegebedürftigen Menschen bis 2050 auf fast 900.000 Personen verdoppeln werde. "Laut Schätzungen wird dadurch alleine bis 2020 der Personalbedarf im Gesundheitswesen um 50.000 Personen steigen. Damit wir Österreichs gutes Pflegesystem nicht nur finanziell, sondern auch personell absichern, müssen wir noch mehr Menschen motivieren, einen Zukunftsberuf in diesem Sektor zu ergreifen", so Wohlmuth. Der PVÖ fordert daher eine deutliche Aufwertung des Pflegeberufs mit fairer Bezahlung, einer Ausbildungsoffensive sowie leichteren beruflichen Ein-, Um- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Um Österreichs Pflegesystem nachhaltig abzusichern, brauche es außerdem weitere Maßnahmen. Der PVÖ fordert daher eine Wertanpassung des Pflegegelds, bundeseinheitliche Standards, den verstärkten flächendeckenden Ausbau von stationären und mobilen Diensten, Tagesbetreuungseinrichtungen sowie Nacht- und Wochenend-Pflegeangeboten, mehr Unterstützung für pflegende Angehörige durch einen Rechtsanspruch auf Pflegekarenz sowie die Absicherung der Finanzierung des Pflegefonds über 2016 hinaus. Denn, wie Wohlmuth abschließend betont: "Wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen, die in Österreich Pflege benötigen, diese auch - unabhängig von Einkommen und Wohnort - flächendeckend und in bester Qualität vorfinden."

Service: Unter http://www.pflegerin-mit-herz.at/ können Sie bis zum 25. Oktober 2013 Menschen, deren Leistung Sie -würdigen wollen, vorschlagen. Aus Ihren Nominierungen wählt eine prominente Jury im November die GewinnerInnen für alle österreichischen Bundesländer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreich

Mag. Susanne Vockenhuber, Bakk.

Tel.: 01/313 72 31

E-Mail: susanne.vockenhuber @ pvoe.at