Diakonie: Kinderarmut vermeiden durch Hilfen möglichst früh

Gute Startchancen ins Leben durch "frühe Hilfen". Armutsfallen vermeiden

Wien (OTS) - "Präventive Hilfen für Familien lohnen sich langfristig. Und zwar nicht nur für die betroffenen Kinder, sondern auch für den Staat und die Gesellschaft," betont Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich anlässlich des morgigen Tages für die Beseitigung der Armut. Deshalb fordert die Diakonie den Ausbau der sogenannten "Frühen Hilfen", beginnend rund um die Geburt und in den Baby- und Kleinkindjahren, sowie Investition in die Elementarpädagogik.

"Die frühen Hilfen, sog. <early preventions>, haben großen Nutzen für das Kind und für die Gesellschaft. Ziel ist es dabei, Eltern so früh wie möglich umfassend bei der Aufgabe zu unterstützen, ihre Kinder gut und verlässig zu versorgen, und eine sichere wie liebevolle Bindung zu ihnen aufzubauen. Eine sichere Bindung zwischen Eltern und Kind legt den Grundstein für ein gutes Aufwachsen", so Chalupka.

Prävention hat in Österreich noch immer einen nachgeordneten Stellenwert. Beispielsweise werden nur etwa 2% des Gesundheitsbudgets für Gesundheitsförderung und Prävention ausgegeben. Dies ist im internationalen Durchschnitt eher gering.

Investitionen im frühkindlichen Bereich haben den höchsten "Return on Investment", zahlen sich am meisten aus. Ein investierter Dollar entspricht einer Rendite von 8 Dollar, hat Nobelpreisträger James Heckmann für die USA errechnet. Bei benachteiligten Kindern beträgt sie sogar 16 Dollar, also eine Hebelwirkung von 1 zu 16. "Nie wieder wird man Zukunftsgeld so sinnvoll einsetzen können wie zu diesem Zeitpunkt," betont die Diakonie.

Frühe Hilfen für Hochrisikofamilien

Im Pilotprojekt MUM-Talk werden im Diakonie Zentrum Spattstraße in Linz sozial schwerst belastete Famiien betreut. Das sind Familien, in denen sich psychosoziale Belastungsfaktoren häufen. "Sie leben in beengten Wohnverhältnissen, in Armut, haben psychische Probleme oder die Eltern der Kinder leiden an psychischen Erkrankungen. Oftmals sind es auch Elternteile, die selbst schon durch die Jugendwohlfahrt betreut wurden,"

MUM-Talk ermöglicht eine "Begegnung zwischen Kind und Eltern, die erlaubt, dass sich das Kind trotz aller Hindernisse körperlich, seelisch und mental gesund entwickeln kann. "Diese Investition in so benachteiligte Kinder ist sehr wichtig. Sie nicht zu fördern, hat wesentlich kostspieligere und fatale Folgen," betont Chalupka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.:(+43) 1 409 80 01-14

mobi: 0664 314 9395

roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at