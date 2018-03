AK Angelo zu Ökostrom: "Reform hin zu Investitionsförderungen"

Biogas: Mengensteigerung in keinem Verhältnis zu Kostensteigerung

Wien (OTS) - Die AK tritt für eine Umstellung der derzeitigen Ökostromförderung auf Investitionsförderungen ein. Damit entstehen mehr Anreize in Richtung kosteneffizienter Ökostrom-Produktion und vor allem Innovationanreize. Silvia Angelo, Leiterin der AK Wirtschaftspolitik: "Das fehlt im derzeitigen Fördersystem, das auf Dauersubventionen ausgerichtet ist." Derzeit werden den Ökostromproduzenten fixe Abnahmepreise über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren und darüber hinaus garantiert. Besonders kritisch sieht Angelo die derzeitige Förderdung von Biogasanlagen: "Seit Jahren erhalten diese steigende Abnahmepreise. Schon aufgrund der Prognose zeigte sich: Während die Menge des geförderten Stroms aus Biogas in den letzten 8 Jahren um rund 66 Prozent angestiegen ist, sind die Kosten für den Unterstützungsbedarf von Biogasanlagen gleichzeitig um rund 300 Prozent fast explodiert."

"Trotzdem befindet sich der überwiegende Teil der kleinen, landwirtschaftlich betriebenen Biogasanlagen in wirtschaftlichen Kalamitäten", so Angelo. Im Vergleich dazu: Die geförderte Windstrommenge hat sich im Vergleichszeitraum verdoppelt (plus 100 Prozent), der Unterstützungsbedarf ist aber nur um rund 60 Prozent angestiegen.

Die AK fordert bei Biogas einen Schlussstrich unter diese versteckte Landwirtschaftsförderung. Angelo: "Zukünftig sollten diese landwirtschaftlichen Anlagen auch aus dem Landwirtschaftsbudget gefördert werden. Immerhin betragen die jährlichen Förderungen der Landwirtschaft rund 2,1 Milliarden Euro." Und die AK sagt: Nein zu Förderungen für den Einsatz von Rohstoffen, die für die Lebens- und Futtermittelproduktion benötigt werden - wie Mais für Biogaserzeugung aus Geldern für die Ökostromförderung.

"Dringend erforderlich ist die Ausarbeitung einer koordinierten Gesamtstrategie für den Ausbau erneuerbarer Energien, die die systemrelevanten Voraussetzungen und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigt", so Angelo. Kritisch sieht die AK die Förderung von Ökostrom durch das Quotenmodell. Hier weisen die Stromlieferanten mit Zertifikaten die Erfüllung der vorgeschriebenen Ökostrom-Quote nach. Angelo: "Diese Zertifikate sind handelbar -damit sind Spekulationen und Manipulationen die Tür geöffnet. Solche Finanzmodelle für den Energiemarkt lehnt die AK ab."

Die KonsumentInnen sind mit immer höheren Ökostromkosten belastet. Nach Aussagen der E-Control könnten die derzeitigen Kosten von 64 Euro (inkl. USt) pro Jahr für einen durchschnittlichen Haushalt (mit 3.500 kWh Jahresverbrauch) 2014 bereits auf über 80 Euro steigen. Gleichzeitig profitieren die Haushalte noch immer nicht von den gesunkenen Strompreisen an den Börsen.

Um eine rasche Reform der Ökostromförderung zu ermöglichen, ist es besser die bisherigen Einspeisetarife ein weiteres Jahr fortzuschreiben. Denn bei Neuverhandlungen drohen nur noch höhere Einspeisetarife für die nächsten 13 bzw. 15 Jahre.

