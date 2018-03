ORF III am 17. Oktober: ORF-Korrespondententagung und "60 Minuten.Politik" im Gespräch mit den Printmedien

Außerdem: "Mein London" mit Bettina Prendergast und "Im Brennpunkt" mit Doku "Indien. Die Kinderdesigner"

Wien (OTS) - Ganz im Zeichen der Politik steht das Hauptabendprogramm von ORF III Kultur und Information am Donnerstag, dem 17. Oktober 2013: Ist der Arabische Frühling vielleicht gar nicht die vermutete Sternstunde der islamischen Welt? Welche Rolle spielen die USA im Nahen Osten? Erstarkt Russland wieder? Diese und viele andere Fragen der Weltpolitik diskutieren die ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten bei der traditionellen Korrespondententagung in Wien, die ORF III ab 20.15 Uhr überträgt. Aktuelle Einschätzungen aus den Einsatzgebieten und Berichte vom Arbeitsalltag eines Auslandsjournalisten stehen ebenfalls auf der Agenda.

Geleitet wird die Diskussion von ORF-Korrespondentenchef Roland Adrowitzer. Diskussionsteilnehmer sind Hannelore Veit (Washington), Carola Schneider (Moskau), Karim El-Gawhary (Kairo), Ben Segenreich (Tel Aviv), Christian Schüller (Istanbul), Jörg Winter (Peking), Eva Twaroch (Paris), Bettina Prendergast (London), Mathilde Schwabeneder (Rom), Ernst Gelegs (Budapest), Christian Wehrschütz (Belgrad), Josef Manola (Madrid), Peter Fritz (Berlin), Raimund Löw (Brüssel) und Raphaela Stefandl (Zürich).

Anschließend, um 21.20 Uhr, berichtet "Im Brennpunkt" mit der Doku "Indien: Die Kinderdesigner" über das Millionengeschäft der künstlichen Befruchtung in Indien. Alle wollen männliche Nachkommen. Den heiratswilligen Männern fehlen schon jetzt Frauen und trotzdem werden in Kliniken risikoreiche Fruchtwasseruntersuchungen vorgenommen. Ziel ist, dass das Wunschkind kein Mädchen wird - ein bitteres Millionengeschäft.

Ergänzend zur ORF-Korrespondententagung präsentiert das "Weltjournal" um 22.10 Uhr mit "Mein London" eine weitere Folge der sechsteiligen Reportagereihe, in der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten ihre Stadt von einer etwas anderen Seite, als man sie aus den Nachrichten kennt, vorstellen. Bettina Prendergast beleuchtet in ihrem London-Porträt, wie man in Europas größter Metropole lebt, überlebt und was man dabei erlebt.

Um 22.40 Uhr wenden sich die Chefredakteurinnen und -redakteure österreichischer Printmedien im Rahmen der ORF-III-Politikdiskussionssendung "60 Minuten.Politik" der Frage zu:

"Was braucht Österreich?" Im Zuge der Regierungsverhandlungen schweben wieder viele Themen und Streitpunkte im Raum:

Vermögenssteuern, Senkung der Steuern auf Arbeit, Gesamtschule, Ankurbelung des sozialen Wohnbaus und vieles mehr. Aber welche Reformen, welche Regierung, welche Politik braucht Österreich wirklich? Darüber diskutiert ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs mit namhaften Medienvertreterinnen und -vertretern. Gäste sind Alexandra Föderl-Schmid (Chefredakteurin "Der Standard"), Christian Rainer (Chefredakteur "profil"), Christian Nusser (Chefredakteur "Heute"), Isabelle Daniel (Mitglied der Chefredaktion "Österreich"), Johannes Huber (stv. Chefredakteur "Vorarlberger Nachrichten"), Rainer Nowak (Chefredakteur "Die Presse").

