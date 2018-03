FPÖ-Mölzer: EU-Fortschrittsbericht zur Türkei wird wieder Mängelbericht sein

In der Türkei verschlimmern sich die Dinge anstatt sich zu verbessern - Beitrittsverhandlungen mit Ankara sind unverzüglich abzubrechen

Wien (OTS) - Wenn die EU-Kommission heute ihren sogenannten Fortschrittsbericht zur Türkei vorstellt, werde es sich wieder um einen Mängelbericht handeln, sagte der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Das Demokratiepaket, das der türkische Premier Erdogan kürzlich vorgestellt hat, ist in Wirklichkeit eine Mogelpackung, weil es keine substantiellen Verbesserungen für Minderheiten wie Christen und Kurden enthält", hielt Mölzer fest.

Auch werde, so der freiheitliche EU-Mandatar, weiterhin mit der Keule des Strafgesetzes gegen missliebige Kurdenpolitiker und kritische Journalisten vorgegangen. "Es ist kein Wunder, wenn die Organisation Reporter ohne Grenzen in ihrer Rangliste auf Platz 154 führt, womit dieses Land in derselben Liga spielt wie Dritte-Welt-Diktaturen. Und die voranschreitende Islamisierung und die Polizeigewalt gegen Demonstranten runden das Bild ab", erklärte Mölzer.

Deshalb wäre es falsch, wenn die EU-Kommission dem Vernehmen nach für eine Intensivierung der Beitrittsverhandlungen mit Ankara eintritt, betonte der freiheitliche Europaabgeordnete. "Stattdessen sind die Beitrittsgespräche unverzüglich abzubrechen. Denn die Türkei hat keine Bereitschaft, die EU-Reife zu erlangen, sondern entfernt sich, wie die Entwicklungen der letzten Monate bestätigen, immer mehr von Europa", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at