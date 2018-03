"PflegerIn mit Herz" - Hundstorfer : "Pflegesystem macht Teil der sozialen Stabilität des Landes aus"

Es ist mir wichtig, den Pflegerinnen und Pflegern danke zu sagen

Wien (OTS/SK) - Heute, Mittwoch, hat Sozialminister Rudolf Hundstorfer gemeinsam mit Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner sowie der Pflegewissenschafterin Hanna Mayer und Vertretern des Vereins "PflegerIn mit Herz" über das Thema Pflege in Österreich diskutiert. Die vom Arbeitsministerium unterstützte Kampagne findet heuer zum zweiten Mal statt. Ziel ist es, Österreichs Pflegekräfte vor den Vorhang zu holen und damit das Thema in den Köpfen der Menschen stärker verankern. In Österreich gibt es rund 440.000 Pflegebedürftige, bei rund 100.000 Pflegerinnen und Pflegern. "Wir sind froh über das Pflegesystem in Österreich, wollen es stetig weiter entwickeln und weiterhin beibehalten. Es macht einen Teil der sozialen Stabilität der Landes aus", stellte Minister Hundstorfer fest. ****

"In der Pflege gibt es eine massiv hohe Beschäftigung", unterstrich Minister Hundstorfer und betonte: "Es ist ein stetig wachsender Arbeitsmarkt, aber auch ein sehr belastendes Berufsfeld. Ich bin froh, dass wir im Rahmen der Kampagne die Möglichkeit haben, diesen Menschen danke zu sagen."

"Österreich ist Weltmeister, was Pflegeleistungen betrifft. 5,17 Prozent der Bevölkerung in Österreich beziehen Pflegegeld, 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Jeweils die Hälfte von Angehörigen, die andere Hälfte mit Unterstützung professioneller Pflegekräfte", betonte der Sozialminister und sprach den Pflegenden seinen Dank aus: "Es ist mir hier besonders wichtig, danke zu sagen, weil die Qualität und das Engagement, mit dem Pflege in Österreich betrieben wird, nicht selbstverständlich ist."

Mit der Initiative "PflegerIn mit Herz" werden heuer bereits zum zweiten Mal wieder die besten und beliebtesten Pflegekräfte aus ganz Österreich gesucht. Bis 25.Oktober können Nominierungen eingereicht werden. Weitere Infos gibt es unter http://www.pflegerin-mit-herz.at/ (Schluss) dm/bj

