Jetzt auch auf Android: Sky Sport News HD App startet Ende Oktober für Samsung Smartphones

Wien (OTS) -

24/7-Sportnachrichten aus Österreich, Deutschland und der ganzen Welt, immer up-to-date und für unterwegs

App zum Start für Samsungs Flaggschiff-Modelle GALAXY S III, GALAXY Note II, GALAXY S4 und GALAXY Note III verfügbar

Die umfangreiche Kooperation zwischen Sky Deutschland und Samsung Electronics geht in die nächste Runde: Am 30. Oktober startet die Sky Sport News HD App für Android, die in enger Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt wurde - zunächst exklusiv für die aktuellen Samsung Flagschiff-Modelle. Nutzer eines Samsung GALAXY S III, GALAXY Note II, GALAXY S4 und GALAXY Note III können sich ab Launch die Android-Version der App aus dem Google Play Store herunterladen.

Die Sky Sport News HD App bietet rund um die Uhr Zugang zu allen Top-News aus der ganzen Welt des Sports samt Video-Livestream von Sky Sport News HD, Highlight-Clips, kurzen Artikeln und Alerts für brandaktuelle Neuigkeiten. Der Download der Sky Sport News HD App und ein großer Teil der Inhalte ist kostenlos, der Sky Sport News HD Livestream sowie die kompletten Sport-Clips sind für monatlich Euro 4,49 erhältlich.

"Samsung und Sky vereint die Leidenschaft für Höchstleistungen im Sport, wie etwa bei den Olympischen Spielen. Mit der Sky Sport News HD App und smarten Technologien ermöglichen wir jetzt auch Android-Nutzern, mobil die spannende Sportberichterstattung von Sky Sport News HD zu erleben.", so Georg R. Rötzer, Vice President Corporate Marketing Samsung Electronics GmbH.

Euan Smith, Executive Vice President Product & Operations bei Sky Deutschland: "Es ist unser klares Ziel, unseren Kunden das bestmögliche Entertainment-Erlebnis zu bieten, weshalb wir kontinuierlich unsere Mulitplattform-Strategie erweitern. Durch die Kooperation mit Samsung haben wir dafür den Marktführer im Smartphone-Segment in Deutschland gewinnen können. So bringen wir einen wichtigen Teil unserer herausragenden Sportinhalte in die Android-Welt."

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Luke

Manager Sports Communications

Tel.: 01/88021-2152

Mobil: 0676/880212152

christoph.luke @ sky.at

www.skysportaustria.at

www.facebook.com/SkySportAustria

www.twitter.com/SkySportAustria

www.instagram.com/SkySportAustria

www.sky.at