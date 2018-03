Die ACR Enquete 2013 stand im Zeichen von aktuellen Innovationen für KMU.

Die Austrian Cooperative Research (ACR) vergab den "ACR Kooperationspreis 2013" und den "ACR Woman Award 2013".

Wien (OTS) - Der "ACR Kooperationspreis 2013" ging an Innovationen auf den Gebieten Fahrzeugleichtbau, Holzbau und Lebensmittel: "Die drei Projekte, die wir heuer auszeichnen, haben eines gemeinsam: Es handelt sich um sehr spezialisierte KMU, die einen konkreten Bedarf und eine klare Vorstellung für eine Innovation in ihrem Unternehmen hatten. Damit wandten sie sich an ein ACR-Institut, mit dem sie die Idee gezielt in die Praxis umsetzten. Die Innovation bedeutet immens viel für das Unternehmen und sichert seine Marktposition.", kommentierte DI Martin Leitl, Präsident der ACR, die Gewinnerprojekte.

Der ACR Kooperationspreis wurde - im Rahmen der ACR Enquete 2013 -am 15. Oktober in der Sky Lounge der Wirtschaftskammer Österreich in Wien verliehen. Zum achten Mal vergaben ACR und Wirtschaftsministerium diese Auszeichnung für ein Forschungsprojekt, das ein ACR-Institut für ein österreichisches KMU realisiert hat. Die WKO Sky Lounge war voll: 180 geladene Gäste aus Forschung, Wirtschaft und Politik kamen.

"Die ausgezeichneten Projekte sind nur drei Beispiele dafür, wie innovativ gerade kleine und mittlere Unternehmen sein können. Das ist wichtig, damit sie sich national und international im Wettbewerb behaupten und damit Arbeitsplätze sichern und neue schaffen können. Die ACR-Institute sind in diesem Zusammenhang ein wichtiger Partner für die KMU. Sie müssen sich aber selbst konsequent weiterentwickeln. Das Wirtschaftsministerium unterstützt sie dabei seit vielen Jahren. Als jüngstes Beispiel sei die Unterstützung der Anschaffung von gemeinsam genutzten Großforschungsgeräten hervorgehoben.", unterstrich SC Dr. Michael Losch vom Wirtschaftsministerium in seiner Gastrede.

Der ACR Kooperationspreis 2013

Die LTC GmbH aus der Steiermark und das Österreichische Gießerei-Institut Leoben optimierten den Prozess und die Produktionsanlage zur Serienproduktion von Fahrzeugbauteilen im Magnesium-Leichtbau. Dahinter stand ein zweijähriges Forschungsprojekt, bei dem die Schwachstelle der Produktionsanlage, das Barrel, optimiert wurde.

Die weinberger-holz gmbh aus Kärnten entwickelte mit der Holzforschung Austria Spezialhölzer für den Bau von Blockhäusern, die sich nicht verformen. Bisher musste man mit einer "Setzung" von einigen Zentimetern pro Stockwerk rechnen. Dafür waren Untersuchungsreihen zu Festigkeit, Steifigkeit und Verklebungsgüte notwendig.

Waffelmax aus dem Burgenland entwickelte mit der Versuchsanstalt für Getreideverarbeitung eine innovative Waffelmischung, die ohne den Zusatz von Zucker, gehärteten Fetten und Konservierungsstoffen auskommt. Rohstoffe und Produktion sind regional. Hinter dem Produkt stehen ein Jahr technische und chemische Entwicklung.

Der ACR Woman Award 2013

Gewinnerin des "ACR Woman Award 2013" ist die Lebensmitteltechnologin Victoria Heinrich vom OFI. Die 26-jährige Forscherin arbeitet dort seit 2011 im Innovationsbereich "Verpackung" und wird für ihre Leistungen im Projekt "CureColour" ausgezeichnet. Bei dem Forschungsprojekt geht es um die Vergrauung von aufgeschnittenen und verpackten Wurstwaren, wie sie im Supermarkt verkauft werden.

Mehr über die Gewinnerprojekte www.acr.at/acr/presse

Die Jury für den ACR Kooperationspreis und den ACR Woman Award setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern folgender Stellen zusammen: Forschungsförderungsgesellschaft FFG, Rat für Forschung und Technologieentwicklung, Wirtschaftskammer Österreich, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, KMU Forschung Austria.

