Bibiana Zeller, Matthias Strolz, Alexander Huber und Beatrice Achaleke zu Gast in "Stöckl."

Am 17. Oktober um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ist die Angst vor einem Theater-Auftritt vergleichbar mit jener, die man empfindet, wenn man in 500 Meter Höhe ohne jegliche Sicherung eine Felswand hinaufklettert? Ist etwas Neues zu wagen nicht nur der Schlüssel zu einem erfüllten Leben, sondern auch zu einer erfolgreichen Politik? Fragen, mit denen sich Barbara Stöckls Gäste am Donnerstag, dem 17. Oktober 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 in "Stöckl." unter anderem beschäftigen.

Bibiana Zeller - Die Schauspielerin über den Schlüssel zum Glück im Alter

Bibiana Zeller ist am 23. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 in der Premiere des Films "Live Is Life - Der Himmel soll warten" zu sehen. Nach dem höchst erfolgreichen ersten Teil ("Live Is Life - Die Spätzünder"), in dem Zeller und Co. als Rentner-Band Rock-'n'-Roll-Musik machten, singt sie in der Fortsetzung gemeinsam mit Sido einen Rap. Die beliebte Schauspielerin steht auch mit 85 Jahren noch auf der Theaterbühne. In "Stöckl." verrät sie, ob es der Schlüssel zum Glück ist, auch im Alter noch Neues zu wagen, bzw. ob sie sich vorstellen könnte, ins Altersheim zu ziehen.

Matthias Strolz - Der Bergbauernbub und heutige Parteichef der NEOS über seine politische Sozialisation

"Wenn die anderen Kinder ins Freibad gegangen sind, haben wir geheut", so der heutige Parteichef und Klubobmann der NEOS, Matthias Strolz, über seine Kindheit auf dem Bauernhof in Vorarlberg. Als drittes von vier Kindern musste er kräftig anpacken. Heute verbringt der dreifache Familienvater seine Freizeit nicht im Heustadel, sondern im Bikram-Yoga-Studio und steht an der Spitze einer Partei, die ihre Wähler mit einem jungen, dynamischen und vor allem urbanen Image erreichen will. In "Stöckl." spricht Matthias Strolz über seine politische Sozialisation am Bauernhof und erzählt, ob er mit seiner scheinbar unbändigen Energie manchmal sogar seiner Familie auf die Nerven geht.

Alexander Huber - Der Extrembergsteiger bezeichnet die Angst als seinen besten Freund

In 500 Meter hohen Wänden ohne Seil, ohne Sicherung: Wenn Alexander Huber, eine Hälfte der bekannten "Huberbuam", von seinen waghalsigen Kletter-Abenteuern erzählt, wird den meisten Menschen schon allein vom Zuhören schwindlig. Doch der vermeintlich furchtlose Extrembergsteiger machte selbst Bekanntschaft mit der Angst, entwickelte eine ernsthafte Angsterkrankung, die ihn schließlich sogar daran hinderte, seine Wohnung zu verlassen. In "Stöckl." erklärt Alexander Huber, wie er die Angst wieder in den Griff bekommen hat und warum er sie heute sogar als seinen besten Freund bezeichnet.

Beatrice Achaleke - Die gebürtige Kamerunerin plädiert für einen neuen Umgang mit kultureller Vielfalt

Die Flüchtlingstragödien vor Lampedusa haben nicht nur für großes Entsetzen, sondern auch für politische Diskussionen gesorgt. Beatrice Achaleke, die vor 19 Jahren aus Kamerun zum Studieren nach Österreich gekommen und geblieben ist, plädiert allgemein für einen neuen Umgang mit Diversität. "Erfolgsfaktor kulturelle Vielfalt" lautet das Credo der Juristin und Soziologin, die in diesem Bereich noch sehr viel Nachholbedarf sieht. Seit Jahren engagiert sich die Mutter zweier Kinder, die als Unternehmensberaterin hinter die Kulissen renommierter internationaler Unternehmen geblickt hat, auch für die Rechte schwarzer Frauen in Österreich.

