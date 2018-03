FPÖ-Neubauer : Exorbitante Teuerungswelle rechtfertigt 2,6 Prozent Pensionsanpassung für 2014

Wien (OTS) - "Diese Woche wird die Pensionssicherungskommission den Anpassungsfaktor für die Pensionsanpassung 2014 formal mit 1,016 festlegen, was einer Erhöhung von 1,6 Prozent entspricht. Dies ist ein weiterer Schlag ins Gesicht für die Generation, die ihren Beitrag mehr als geleistet hat. Als Seniorensprecher der einzigen sozialen Heimatpartei fordere ich, dass die Pensionen endlich im Ausmaß des Preisindex für Pensionistenhaushalte angepasst werden", sagte heute der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer.

Aufgrund des von der Regierung 2012 beschlossenen Sparpaketes wurden die Pensionen bereits dieses Jahr um einen Prozentpunkt unter der Inflationsrate erhöht, nächstes Jahr werden an den Pensionisten weitere 0,8 % eingespart. Damit kann von der gesetzlich verankerten Wertsicherung der Pensionen längst keine Rede mehr sein.

Nahezu die Hälfte aller Pensionisten muss mit einer Rente unter 900,-Euro das Auslangen finden. Dies ist aufgrund der massiven Teuerung gerade im abgelaufenen und im aktuellen Kalenderjahr vor allem bei Lebensmittel, Mieten und Energie nahezu unmöglich geworden. Wir dürfen unsere Senioren jetzt nicht im Regen stehen lassen, daher ist für 2014 eine Anpassung von mindestens 2,6 Prozent mehr als angebracht. Wir tragen mit dieser Entscheidung dazu bei, dass die Mindestpensionisten zumindest in einer beheizten Wohnung über den Winter kommen und nicht eingemummt in einer Decke im Wohnzimmer sitzen müssen.

"Nun weiter bei den Pensionisten zu sparen, womit weitere Menschen in die Armutsfalle geraten, ist definitiv der falsche Weg, um Budgetlöcher zu stopfen. Einzig die FPÖ ist ein Garant für gerechte Pensionen und ein Altern in Würde statt in Armut", so Neubauer abschließend.

