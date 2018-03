FPÖ-Walter Rosenkranz: ÖVP driftet mit Haslauer bei Bildungspolitik nach links

Opfert Haslauer für SPÖ die Gymnasien?

Wien (OTS) - Die Entscheidung der ÖVP, den Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer für das Ressort Bildung in die Regierungsverhandlungen mit der SPÖ zu schicken, wertet FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Walter Rosenkranz als schlechtes Zeichen:

"Haslauer ist in der Vergangenheit bereits durch sein Befürworten der Gesamtschule negativ aufgefallen. Dies lässt nichts Gutes für die bildungspolitische Linie der ÖVP in der nächsten Regierungsperiode erwarten." Die "West-Allianz" der links-grün angehauchten ÖVP-Landeshauptleute gebe jetzt offenbar in Abschaffung der Gymnasien in der ÖVP den Ton an. Wieder ein Symptom der Schwäche von Parteichef Spindelegger. "Wie vor der Wahl befürchtet, verrät die ÖVP ihre Position in Bildungsfragen im Nu", so Rosenkranz.

