China Pavillon: Anzahl der Aussteller aus China verzehnfacht

Frankfurt An Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Markt mit dem weltweit grössten Wachstum zeigt starke Präsenz auf der FI Europe

China ist im wahrsten Sinne des Wortes das Land der aufgehenden Sonne der Food Ingredients Branche. Kein Land hat eine vergleichbare Geschichte und Zukunft wenn es um Lebensmittelinhaltstoffe geht. Die chinesische Kultur verfügt über eine jahrtausendealte Tradition auf diesem Gebiet. Die Verbindung von Gesundheit und Essen ist in keinem Land der Welt so selbstverständlicher Bestandteil des Lebens wie in China. Ein fruchtbarer Boden also für Nahrungsmittelinnovationen. Doch entscheidender ist das erwartete rasante Wachstum der Bevölkerung. Der Markt für Lebensmittel und Getränke wächst derzeit doppelt so stark wie die bisherige Nummer Eins die vereinigten Staaten. Es wird damit gerechnet, dass China im Jahr 2017 hinter den USA der weltweit grösste Markt für Lebensmittel sein wird. Speziell der Anstieg der Mittelstands-Haushalte auf 30 Millionen im Jahr 2020 eröffnet der Food Ingredients Branche gigantische Marktperspektiven.

Ein riesiges Potential für chinesische und internationale Firmen. Kein Wunder, dass der China Pavillon auf der Food Ingredients Europe einer der Hotspots der Messe sein wird. Vor zwei Jahren zählte die Messe nur 23 Aussteller, dieses Jahr hingegen sind es bereits 250 Unternehmen, die auf einer Fläche von 2700 msquared ihre neuesten Innovationen und Produkte vorstellen. Eine Verzehnfachung der Ausstellerzahl, die eine deutliche Sprache in Hinblick des Wachstums der Branche in China und der Bedeutung der FI Europe als Europas grösste Messe im Bereich Lebensmittelinhaltstoffe spricht. Zu den bereits jetzt globalen Playern aus China und auf der FI Europe ausstellenden Unternehmen gehören zum Beispiel die Weifang Ensign Industry Co., Ltd, einer der grossen Hersteller von Citric Acid Monohydrat (Zitronensäure) und die Fufeng Group Ltd., die unter anderem Xanthan Gum, ein als Bio-Lebensmittel zugelassenes Gelier-und Verdickungsmittel, herstellt.

Liu Zhanglin, China Chamber: "Als grösste Food Ingredients Messe Europas wird die FI Europe von den chinesischen Ausstellern besonders für den hohen Grad der Professionalität und das breit gefächerte Produktangebot geschätzt. Sie wird als hocheffektive Plattform für den internationalen Handel gesehen und ist mit grossen Erwartungen verknüpft. Als Mitorganisator des China Pavillons wünscht die China Chamber of Commerce dem Event viel Erfolg und die erwartet positiven Effekte für die chinesischen Aussteller."

Auf der FI Europe werden sich 26.000 Fachbesucher aus 154 Ländern ein Bild über die Zukunft der Lebensmittelbranche machen können. 1.300 Aussteller aus 94 Ländern werden dieses Jahr erwartet und sprengen damit jegliche Rekorde.

Über Food ingredients Global - der sichere Weg zum Absatzmarkt seit 1986

Die Food ingredients fand zum ersten Mal in Utrecht (Niederlande) im Jahr 1986 statt. Das Portfolio umfasst Live-Events, Publikationen, umfassende Studiendaten, digitale Lösungen und hochrangige Konferenzen, die mittlerweile weltweit etabliert sind. Sie bieten regionale und globale Plattformen für alle Vertreter der Industrie aus dem Bereich Lebensmittelinhaltsstoffe. Mehr als 500.000 Besucher verzeichneten die Messen in den vergangenen Jahren und es wurden Geschäftsumsätze von mehreren Milliarden Euro kreiert. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, exzellenten Events, digitalen Lösungen und unterstützenden Produkten liefern wir den direkten Weg zum einem Absatzmarkt mit globalem Publikum.

Über die Veranstalter

UBM Live verbindet Menschen und bietet Unternehmen die Möglichkeiten über fünf Kontinente hinweg geschäftliche Verbindungen zu knüpfen, Kunden zu treffen, neue Produkte vorzustellen, die eigene Marke zu bewerben und ihren Marktanteil auszubauen. Das wird möglich durch Premiummarken wie Fi, NuW, MD&M, CPhI, IFSEC, TFM&A, Cruise Shipping Miami, die Concrete Show und viele andere. UBM Live Exhibitions, Konferenzen, Award-Programme, Publikationen, Websites, Trainings und Zertifizierung Programme sind ein wesentlicher Bestandteil der Marketingmassnahmen von Unternehmen aus mehr als 20 Industriesektoren. UBM Live ist ein Fachbereich der United Business Media , ein führender, globaler Medienanbieter im Bereich Fachmedien mit 6.500 Mitarbeitern in 40 Ländern. Gegründet im Jahr 1918 als United Newspapers Limited ist unser Motto: "We explore, we exceed, you excel."

