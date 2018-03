VP-Juraczka ad Brauner: Nahversorgung wirklich fördern statt teures Chaos verursachen

Wien (OTS) - "Wir begrüßen die heute von Vizebürgermeisterin Renate Brauner präsentierte Erhöhung der Fördersumme für Wiener Einkaufsstraßen um 100.000 Euro als symbolisches Zeichen. Wenn aber jetzt in Summe 1,3 Mio. Euro für 74 Einkaufsstraßen zur Verfügung stehen, während man für die Neugestaltung der Mariahilfer Straße offensichtlich bereit ist, bis zu 50 Mio. Euro springen zu lassen, dann zeigt das die absurde Schwerpunktsetzung und das mangelhafte ökonomische Verständnis dieser rot-grünen Stadtregierung", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion.

Manfred Juraczka: "Geht man noch dazu in die Details, dann wird aus der vermeintlichen Erhöhung um 100.000 Euro eine Reduktion um 300.000 Euro für die Wiener Einkaufsstraßenvereine. Denn 400.000 Euro werden nun zentralistisch als "Geschäftsgebietsförderung" ausbezahlt. Man kann nur hoffen, dass für diese "innovativen und kooperativen Projekte" nicht Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou verantwortlich zeichnet."

"Wenn von einer "31-jährigen Tradition der Förderung" gerade einmal 12.162 Euro pro Einkaufsstraße (900.000 Euro Förderung verteilt auf 74 Einkaufsstraßen) übrig bleiben, dann ist das ebenfalls seit Jahrzehnten praktizierte Eigenlob und Schulterklopfen der SPÖ gänzlich unangebracht. Mit wieder einmal viel heißer Luft wird Vizebürgermeisterin Renate Brauner die dringend notwendige Wachstumslokomotive für Wien nicht in Gang bringen", so Juraczka abschließend.

