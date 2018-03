Winterpause für die Sanierung der A 1 zwischen Brentenmais und Steinhäusl

Im Frühling 2014 startet die letzte Sanierungsetappe

Wien (OTS) - Die letzte große Generalsanierung der A 1 West Autobahn zwischen Auhof und dem Knoten Steinhäusl geht in die Winterpause. Im Laufe dieser Woche wird im Zuge der Winterdienst-Vorbereitungen die Baustelle Brentenmais bis Steinhäusl zurückgebaut und die Arbeiten für heuer eingestellt. Im Frühling 2014 geht die Erneuerung der A 1 in diesem Abschnitt in die finale Etappe. Mit Ende des kommenden Jahres ist dann die 1966 errichtete Verbindung der Bundeshauptstadt mit dem Knotenpunkt Steinhäusl auf der gesamten Länge von elf Kilometer general saniert. Die ASFINAG investiert in den letzten zu sanierenden Abschnitt rund 14 Millionen Euro.

Täglich nutzen etwa 30.000 Fahrzeuge den Abschnitt zwischen Auhof und der Anbindung zur A 21 Wiener Außenring Autobahn. Vergleicht man die Verkehrszahlen aus dem Jahr 1975 mit etwa 16.000 Autos, so sieht man deutlich, dass diese Strecke wesentlich an Bedeutung gewonnen hat. Umso wichtiger ist es, die große Sanierung im kommenden Jahr abschließen zu können und damit sowohl die Sicherheit als auch den Fahrkomfort zu heben. Seit dem Jahr 2005 laufen auf dem elf Kilometer langen Teilstück der A 1 die Instandsetzungsarbeiten. Aber nicht nur der Fließverkehr profitiert von diesen Verbesserungen. Auch der Anrainerschutz spielte bei den Sanierungen eine wesentliche Rolle. So wird auch im letzten Sanierungsabschnitt der Lärmschutz für rund 200 Anrainer erneuert und erweitert.

