PVÖ-Glatz: Runter mit den hohen Strompreisen!

PVÖ unterstützt VKI-Gemeinschaftsaktion "Energiekosten-Stop"

Wien (OTS/SK) - "Die Inflationsrate ist im September zwar auf 1,7 Prozent gesunken, aber dieser Rückgang der Teuerung kommt bei BezieherInnen kleiner Einkommen und SeniorInnen nicht an", betont Dr. Harald Glatz, Konsumentenschutzexperte des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ). "Es ist sogar eher das Gegenteil der Fall, wie der ausgewiesene Wert des Pensionistenhaushalts-Index zeigt, der um zwei Prozent gestiegen ist", kritisiert Glatz, der weiter ausführt, dass die größten Preistreiber und gleichzeitig die größte Belastung für die ältere Generation die viel zu hohen Preise für Wohnen, Strom sowie für Nahrungsmittel sind. ****

Vor allem beim Strom mit einem Plus von 3,1 Prozent und beim täglichen Einkauf (Mikrowarenkorb) mit plus vier Prozent werden die anhaltenden Preissteigerungen sichtbar. Glatz: "Diese Entwicklung muss gestoppt werden! Der PVÖ fordert daher stärkere Preiskontrollen und effizientere Maßnahmen gegen den 'Österreich'-Aufschlag in den Supermärkten und verbilligte Stromtarife."

Glatz: "Die aktuelle Entwicklung am Stromsektor ist skandalös. Denn während für die Stromanbieter die Einkaufspreise deutlich fallen, steigen sie für die KonsumentInnen", kritisiert Glatz. Daher fordert Glatz von den Stromanbietern: "Runter mit den Preisen und zwar sofort!"

Pensionistenverband unterstützt die Gemeinschaftsaktion des VKI "Energiekosten-Stop".

Als eine Maßnahme, um Bewegung in den Strommarkt zu bringen, hat der Verein für Konsumenteninformation die Gemeinschaftsaktion "Energiekosten-Stop" ins Leben gerufen. Ziel dieser Aktion ist es, durch die Bündelung vieler Haushaltskunden, bei den unterschiedlichen Energie-Anbietern günstigere Preise zu bekommen. Der Pensionistenverband unterstützt die Aktion "Energiekosten-Stop" und wird seine Mitglieder speziell darauf aufmerksam machen. PVÖ-Konsumentenexperte Glatz: "Gemeinsam können wir die günstigen Konditionen eines Großkunden bekommen. Diese Aktion soll die Stromanbieter unter Druck bringen, ihre Energiepreise zu senken". (Schluss)

Service: Alle Informationen und die Möglichkeit sich direkt anzumelden finden Sie auf der Website www.energiekosten-stop.at

