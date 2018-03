Internationale Vorträge zu globalen Trends, Servicekonzepten, Social Media und 3D Druck

Die 16. Call Center Convention fand im Le Tapis Rouge in Paris statt

Wien (OTS) - Bei der Call Center Convention von Competence Call Center diskutierten 120 Gäste zum Thema "Global Trends from Global Players - Discover new ideas for innovation and talent development on a global scale". CCC Call Center Director France Philippe Gregson begrüßte in seiner Eröffnung Teilnehmer aus 13 Ländern.

Speaker aus Frankreich, Belgien, Deutschland, der Schweiz, Irland und Rumänien präsentierten erfolgreiche Business- und Servicestrategien und innovative Technologien.

Philip Vanhoutte, Senior VP und Managing Director E&A, Plantronics

Clément Moreau, CEO, Sculpteo

Marcus Nessler, Senior Manager Customer Relations, Samsung Electronics

Jean-Marc Codsi, Vice President, Global Customer Experience, eBay

Alfons Livers, Head Customer Service Center, UBS AG

Madalina Vilau, Managing Director, Expo Media

"And the winner is...!" - die abendliche Verleihung des CCC Special Award

Gewinner des 8. CCC Special Award ist Manfred Stockmann, Präsident des Call Center Verbands Deutschland, der als Moderator durch die 16. Call Center Convention führte.

Über die Call Center Convention:

Die Call Center Convention versteht sich als länderübergreifendes Business und Customer Care Event und fördert den Austausch internationaler Experten.

Mit dem Ziel der Professionalisierung und Imageentwicklung der Call Center Branche wurde die Call Center Convention 1998 in Wien ins Leben gerufen.

Heute blickt die Veranstaltung jährlich weit über die Grenzen der Industrie hinaus und beschäftigt sich in Keynote Vorträgen und gemeinsamen Dialogen mit internationalen Wirtschaftstrends und erfolgreichen Business Modellen.

Mehr Information unter www.yourccc.com

Rückfragen & Kontakt:

Marianne Rutrecht

Public Relations

Competence Call Center AG

Spengergasse 37, 1050 Wien, Österreich

Tel.: +43 1 811 22-7703

Fax: +43 1 811 22-3344

marianne.rutrecht @ yourccc.com

www.yourccc.com