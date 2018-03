ORF III spezial: "ORF-Korrespondenten weltweit"

ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten diskutieren weltweite politische Entwicklung

Wien (OTS) - Ist der Arabische Frühling vielleicht gar nicht die vermutete Sternstunde der islamischen Welt? Welche Rolle spielen die USA im Nahen Osten? Erstarkt Russland wieder? - Die Lage der Welt diskutieren die ORF-Korrespondenten bei der traditionellen Korrespondententagung der Leiterinnen und Leiter der ORF-Korrespondentenbüros in Wien. ORF III Kultur und Information bringt unter dem Titel "ORF-Korrespondenten weltweit" am Donnerstag, dem 17. Oktober 2013, um 20.15 Uhr eine Aufzeichnung dieser hochkarätigen Diskussionsrunde aus dem Großen Sendesaal des ORF-Funkhauses in Wien.

Unter der Leitung von Roland Adrowitzer diskutieren: Hannelore Veit (Washington), Carola Schneider (Moskau), Karim El-Gawhary (Kairo), Ben Segenreich (Tel Aviv), Christian Schüller (Istanbul), Jörg Winter (Peking), Eva Twaroch (Paris), Bettina Prendergast (London), Mathilde Schwabeneder (Rom), Ernst Gelegs (Budapest), Christian Wehrschütz (Belgrad), Josef Manola (Madrid), Peter Fritz (Berlin), Raimund Löw (Brüssel) und Raphaela Stefandl (Zürich).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at