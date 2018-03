LLI setzt neues Führungsteam bei GoodMills Group GmbH ein

Pröll: Vollprofis aus dem Mühlengeschäft - Auftrag: Marktführerschaft ausbauen, Erträge steigern

Wien (OTS/LLI) - Mit DI Josef Dietrich, Zoltán Poór, MA und DI Rafal Salomon setzt die LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG bei Ihrer 100%-Tochter GoodMills Group GmbH, dem europäischen Marktführer im Mehlgeschäft, auf ein neues Führungsteam, das über exzellente Branchenkenntnisse und jahrelange Erfahrung im Bereich Mühlen verfügt. Die neue Geschäftsführung tritt ihre Funktion mit sofortiger Wirkung an. LLI-Vorstandsvorsitzender DI Josef Pröll fasst den Auftrag an die neue Geschäftsführung zu-sammen: "Wir wollen die Erträge steigern und die Marktführerschaft in Europa ausbauen. Der Markt ist in Bewegung und wir werden nicht stehenbleiben. Vom neuen Füh-rungsteam erwarten wir uns die weitere Restrukturierung und Integration der GoodMills Group mit dem Anspruch des führenden, europäischen Mühlenkonzerns mit Headquarter in Wien."

Als Vorsitzender der Geschäftsführung ist der Österreicher DI Josef Dietrich (59) mit den Zuständigkeitsbereichen Einkauf und Riskmanagement, sowie Kommunikation und Recht betraut. Zusätzlich obliegt ihm die vollständige Eingliederung der VK Mühlen AG in die GoodMills Group in Folge des gestern eingeleiteten Squeeze-Out-Verfahrens. DI Josef Dietrich, hat "Agrarökonomik" an der Universität für Bodenkultur Wien studiert und ist langjähriger Geschäftsführer der GoodMills Österreich GmbH, der Rannersdorfer Bio Mühlen GmbH, Schwechat sowie der FARINA Mühlen GmbH in Raaba.

Auch mit dem Ungarn Zoltán Poór, MA (47) zieht ein erfahrenen "Mühlen-Mann" in die Geschäftsführung der GoodMills Group ein. Seine künftigen Verantwortlichkeiten werden in den Bereichen Marketing und Verkauf liegen. Poór hat "Außenhandel & Marketing" an der Corvinus-Universität, Budapest studiert und ist seit 2010 Geschäftsführer der Good-Mills Magyarország Malomipari plc, Ungarn mit gegenwärtig vier Mühlenstandorten in Tiszapalkonya, Csorna, Komárom und Baja.

Der aus Polen stammende DI Rafal Salomon (54) wird in der GoodMills Group zukünftig die Bereiche Produktion, Technik und Qualität verantworten. Seine Qualifikationen er-warb Salomon im Zuge seines Studiums "Steuer- und Messtechnik" an der Technischen Universität, Kraków sowie als langjähriger Geschäftsführer der GoodMills Polska Sp.z.o.o. (vormals: VK Mühlen Polska, Diamant International Polska) mit gegenwärtig vier Mühlenstandorten in Kamionka, Stradunia, Kutno und Grodzisk Wlkp.

Pröll: "Die neue Geschäftsführung kennt das Mühlengeschäft und die Unternehmen der GoodMills Group aus jahrelanger Erfahrung und aus erster Hand. Sie haben einen klaren Auftrag und die Fähigkeit, die GoodMills Group zu einem starken und zukunftsfähigen, europäischen Player im Mühlengeschäft auszubauen."

Die bisherigen Geschäftsführer, Christoph Kempkes und MMag. Josef Scheidl, scheiden mit heutigem Tag einvernehmlich aus der GoodMills Group GmbH aus. Christoph Kemp-kes wird sich weiterhin auf seine Funktion als Vorstandsvorsitzender der VK Mühlen AG konzentrieren.

Hintergrund:

In der GoodMills Group sind die gesamten Mühlenaktivitäten der LLI gebündelt. Im abge-laufenen Geschäftsjahr wurden in der Gruppe ein Umsatz von 990 Mio. EUR erwirtschaf-tet und insgesamt rd. 2,75 Millionen Tonnen Getreide verarbeitet. Als 100%-Tochter der LLI ist die in Wien ansässige GoodMills Group mit 29 Mühlenstandorten in sieben Län-dern (Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien) die größte Mühlengruppe Europas und zählt weltweit zu den Top vier der Mühlenbranche.

Rückfragen & Kontakt:

LLI Pressestelle

dk @ danielkapp.at; 01/2350422-30