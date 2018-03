"Paul Kemp" knüpft am 17. Oktober "Familienbande"

Harald Krassnitzer in dritter Episode der ORF-2-Serie

Wien (OTS) - Der eine geht auf Eherettungskurs, der andere hofft nach langer Zeit auf Versöhnung, und wieder ein anderer macht eine interessante Bekanntschaft - wer "Familienbande" knüpfen möchte, kann dafür ganz unterschiedliche Wege gehen. Und so hat Mediator "Paul Kemp" alias Harald Krassnitzer beruflich wie privat auch in der dritten Episode der ORF-Serie alle Hände voll zu tun. Und ob das wirklich "Alles kein Problem" für ihn ist, zeigt sich am Donnerstag, dem 17. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 (auch als Hörfilm).

Von Assinger bis Zauner: topbesetzte Gastrollen

Neben Harald Krassnitzer sind in der in Wien und Niederösterreich gedrehten vorerst 13-teiligen ORF-Serie in weiteren Hauptrollen u. a. Katja Weitzenböck als seine Ehefrau, Michou Friesz als treue Mitarbeiterin, Erika Mottl als Mutter und Michael Dangl als Nachbar zu sehen. Weiters vor der Kamera standen Nikolaus Paryla, Judith Rosmair, Alexander Lutz und Johannes Zeiler. In Episodenrollen sind u. a. Armin Assinger, Wolf Bachofner, Gabriel Barylli, Emily Cox, Alfred Dorfer, Andrea Eckert, Julie Engelbrecht, Serge Falck, Gerald Greiner, Maddalena Hirschal, Philipp Hochmair, Andreas Kiendl, Erni Mangold, Juergen Maurer, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Manuel Rubey, Christopher Schärf, Florian Scheuba, Michael Schönborn, Simon Schwarz, Johannes Silberschneider, Franziska Weisz, Susanne Wuest und Martin Zauner zu sehen. Regie führten Harald Sicheritz, Sabine Derflinger und Wolfgang Murnberger. Die Drehbücher verfassten Uli Brée und Klaus Pieber. Als Berater stand dem Team Dr. Ed Watzke zur Seite.

"Familienbande" (Donnerstag, 17. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2; Regie:

Harald Sicheritz)

Der Ehekonflikt im Hause Kemp nimmt interessante Facetten an: Während Ella (Katja Weitzenböck) die Beziehung zu Nachbar Christian (Michael Dangl) stilllegt und ihre Ehe retten möchte, hatte Paul (Harald Krassnitzer) einen One-Night-Stand mit Lisa (Judith Rosmair), die diese Begegnung aber nicht als Laune eines Augenblicks sehen möchte. Pauls Mutter (Erika Mottl) beschließt, in ein Altersheim zu gehen, möchte aber ihre beiden Söhne, die seit vielen Jahren nichts miteinander reden, endlich versöhnt sehen. Im Zentrum des damaligen Streits stand Ella, die Paul seinem eigenen Bruder Luis (Johannes Zeiler) ausgespannt hatte. Als Mediator trifft Paul auf Hermann (Nikolaus Paryla) und dessen beiden Söhne, die es auf das Haus des Vaters abgesehen haben und ihn deshalb ins Altersheim abschieben wollen. Aber auch Pauls Mutter lernt Hermann kennen und findet diesen spontan sehr sympathisch.

Mehr zu den Inhalten der einzelnen Folgen ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

"Paul Kemp - Alles kein Problem" ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD, hergestellt von DOR Film. "Paul Kemp -Alles kein Problem" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

