Beschäftigung, Pensionen, Steuern, Arbeitsrecht: Forderungen der AK Oberösterreich an die neue Regierung

Linz (OTS) - Die österreichische Innenpolitik wird in den nächsten Wochen von Koalitionsverhandlungen geprägt sein. Wer auch immer mit wem verhandelt, eines ist aus Sicht der Arbeiterkammer Oberösterreich klar: Die neue Regierung muss sich unverzüglich mit den Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auseinandersetzen. Sie muss die hohe Arbeitslosigkeit bekämpfen, die Schieflage im Steuersystem beseitigen, die Pensionen sichern und gegen Ungerechtigkeiten im Arbeitsrecht vorgehen.

Von der gegenwärtigen Rekordarbeitslosigkeit sind vor allem Ältere, Jugendliche, gesundheitlich beeinträchtigte Menschen und gering qualifizierte Arbeitnehmer/-innen betroffen. Die jüngsten Konjunkturprognosen des WIFO sagen einen weiteren Anstieg der Arbeitslosenzahlen für 2014 voraus. Daher sind neben konjunkturbelebenden Maßnahmen und innovativen Instrumenten zur Förderung der Beschäftigung auch gezielte Programme zur Verbesserung der Beschäftigungschancen von Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt notwendig.

"Ein Bonus-Malus-System soll jene Unternehmen belohnen, die ältere Beschäftigte halten und einstellen, und jene bestrafen, die das nicht tun", erklärt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer eine der zentralen Forderungen.

Das gesetzliche Pensionssystem wird permanent schlechtgeredet, ist aber die wesentliche Absicherung im Alter. Es muss daher abgesichert werden. Private Pensionen hingegen, bei denen die Erwerbstätigen selbst für ihre Pensionen ansparen müssen, sind viel unsicherer und teurer - in der Krise gab es sogar massive Verluste. "Daher lehnen wir eine steuerliche Förderung der Privatvorsorge ab", so Kalliauer.

Das österreichische Steuersystem weist eine eklatante Schieflage auf. Besonders ungerecht ist, dass diejenigen, die viel besitzen, steuerlich geschont werden und so ihren Besitz noch vermehren können. Demgegenüber müssen jene, die nichts oder nur wenig haben, den Großteil des Steueraufkommens zahlen. "Wenn die IV die Steuer- und Abgabenquote um fünf Prozentpunkte senken will, bedeutet das einen unerträglichen sozialen Kahlschlag in Höhe von 15 Milliarden Euro", rechnet der AK-Präsident vor. Auch neue Freibeträge für Familien oder ein Sozialabbau unter dem Deckmantel der Lohnnebenkostensenkung lehnt die AK ab. "Mit den Lohnnebenkosten werden wichtige Teile unseres sozialen Netzes finanziert. Sie zu reduzieren, würde unmittelbar zu Kürzungen im Sozialsystem führen. Wir sind für eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis durch Einführung einer Wertschöpfungsabgabe, die auch Gewinne sowie andere Einnahmen wie Mieterträge heranzieht", erklärt Kalliauer.

Die Einführung einer Millionärssteuer auf Netto-Privatvermögen von mehr als einer Million Euro ist ein effektives Mittel, um die finanzielle Basis für die Entlastung der Arbeitseinkommen zu schaffen. Die hohe Konzentration der österreichischen Vermögen in den Händen weniger verspricht trotz hoher Freibeträge ein hohes Aufkommen.

Immer mehr Arbeitnehmer/-innen werden durch das Arbeitsrecht nicht mehr ausreichend geschützt. Sie müssen mobil und flexibel sein, viele arbeiten Teilzeit oder in kurzfristigen Arbeitsverhältnissen, Stammarbeitsplätze werden durch Leiharbeit ersetzt. Die Umgehung von Schutznormen ist wirksam einzuschränken und das Arbeitsrecht entsprechend auszuweiten.

Jede Arbeitnehmerin/Jeder Arbeitnehmer soll daher das Recht auf eine nachvollziehbare und transparente Lohn- und Gehaltsabrechnung haben. Kurze Verfalls- und Verjährungsfristen müssen abgeschafft, der Anteil an Leiharbeit in den Betrieben auf zehn Prozent der Stammbelegschaft beschränkt werden. Außerdem fordert die AK eine sechste Urlaubswoche für alle Arbeitnehmer/-innen nach 25 Arbeitsjahren.

Immer häufiger kündigen Arbeitgeber/-innen ihre Beschäftigten im Krankenstand. Das ist rechtlich zwar möglich, im Hinblick auf die Fürsorgepflicht sowie die gesellschaftliche und sozialpolitische Verantwortung der Betriebe aber abzulehnen. "Deshalb wollen wir einen Kündigungsschutz im und nach einem Krankenstand", fordert Kalliauer.

