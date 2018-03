Drei Netze, zwei Länder, ein Ticket - WESTbahn, WESTbus und FlixBus bringen Deutschland und Österreich näher zusammen

Von Wien nach Deutschland ab 19 Euro - Die neue Kooperation von WESTbus und FlixBus mit der WESTbahn macht es möglich.

Wien (OTS) - Neue Fernbusverbindung zwischen Deutschland und Österreich: Am 15. November startet die Buslinie Salzburg-München als Kooperation von WESTbus mit dem deutschen Fernbusanbieter FlixBus und seinem Partner Autobus Oberbayern. In Kombination mit der WESTbahn auf der Linie von Salzburg nach Wien entsteht so mit nur einem Umstieg ein günstiges intermodales Angebot: Wien-München ab 19 Euro und viele weitere deutsch-österreichische Verbindungen zum unschlagbaren Preis.

So werden die Netze von Österreichs schnell wachsendem Bahnanbieter WESTbahn und dem international agierenden Busunternehmen WESTbus mit dem deutschlandweiten Streckennetz des Fernbusbetreibers FlixBus verknüpft. "WESTbus bietet bereits ein attraktives Streckennetz aus internationalen Buslinien. Die neue Verbindung München-Salzburg ergänzt das bestehende Angebot von WESTbus optimal. Zwei tägliche Verbindungen pro Richtung zwischen Österreich und Deutschland ist der Auftakt zum geplanten schnellen Aufbau weiterer grenzüberschreitender Verbindungen", so Thomas Blaguss, Gründer von WESTbus, über den gemeinsamen Linienstart.

Im Rahmen der neuen Kooperation mit dem deutschen Netzbetreiber FlixBus erhalten auch alle Zwischenhalte der WESTbahn (St. Pölten, Amstetten, Linz, Wels und Attnang-Puchheim) neue attraktive Reisemöglichkeiten nach Deutschland. So profitiert demnächst der Kunde von den preiswerten Kombinationstarifen von WESTbahn, WESTbus und FlixBus.

WESTbahn Geschäftsführer Dr. Erich Forster erläutert: "Durch die Verknüpfung mit FlixBus wird Bahnfahren mit der WESTbahn plus Busanschluss international. Die Preis- und Qualitätsvorteile der WESTbahn - immer günstig, immer mit WLAN-ausgestattet - setzen sich im FlixBus-Angebot fort. Zwei junge und moderne Unternehmen bilden so die Verknüpfung ihrer Netze und schaffen damit vielfältigste Reisemöglichkeiten für die Kunden beider Länder."

André Schwämmlein, Geschäftsführer von FlixBus zu der neuen Zusammenarbeit zwischen FlixBus und WESTbahn/WESTbus: "Die Einbindung Österreichs und die Zusammenarbeit mit der WESTbahn ist für uns in doppeltem Sinne "grenzüberschreitend". So schließen wir erstmalig ein deutsches Fernbusnetz an den Schienenverkehr an. Für den Kunden bedeutet die intermodale Vernetzung unseres deutschlandweiten Angebots mit Österreich viele attraktive Verbindungen zu sensationellen Preisen."

Entsprechend dem erhofften Markterfolg dieses Qualitätsangebotes zum attraktiven Preis ist danach in schnellen Schritten eine Ausweitung zu einem Systemverkehr vorgesehen. Die positive Entwicklung von FlixBus in Deutschland mit sensationellen Wachstumsraten garantiert auch eine rasche Durchsetzung des neuen Angebotes am deutschen Markt. Gleichzeitig kann die WESTbahn mit dem neuen Kombiangebot jetzt auch international Reisende Österreich-Deutschland perfekt bedienen und erreicht gemeinsam mit WESTbus damit weiteren Kundenzuwachs im Verkehr München-Salzburg.

Der Verkauf der Fahrkarten erfolgt ab dem 24. Okt 2013 und aktuell ausschließlich online über www.FlixBus.de und über die Verlinkung auf der WESTbahn- (www.westbahn.at) und WESTbus-(www.westbus.at)Seite. Start des neuen Kombi-Angebots ist am 15. Nov 2013.

Reisebeispiel: Wien-München ab 19 Euro

Siehe Grafik anbei

