Machacek: NÖ kann Landeszielsteuerung nicht rechtzeitig erstellen

Wieder wird Gesundheitspolitik in NÖ hinter verschlossenen Türen und ohne Einbindung der involvierten Berufe gemacht

St. Pölten (OTS) - Scharfe Kritik an der Gesundheitspolitik des Landes über der Landtagsabgeordnete des Team Stronach, der Arzt Dr. Herbert Machacek: "Zum einen schaffte es das Land trotz hunderter Spitzenjuristen nicht, den Landeszielsteuerungsvertrag als Teil der bundesweiten "Zielsteuerung-Gesundheit" unterschriftsreif zu machen. Die erste, abgelaufene Frist dazu war immerhin schon der 30. September. Und jetzt, nach nun vom Gesundheitsministerium erfolgter Fristerstreckung, werden vorbereitende Gespräche zum Vertrag hinter "verschlossenen Türen", ohne Einbindung der involvierten Berufs- und Interessensvertretungen geführt"

Was Machacek dabei besonders beanstandet ist die Tatsache, dass nunmehr am Verhandlungstisch wieder nur jene Vertreter sitzen, die bis dato die Gesundheitspolitik gestaltet haben. Das ist die Gesundheitsreform 2013 unter den gleichen Prämissen wie in den vergangene 30 Jahre. Da kann, so befürchtet Machacek, nichts G'scheites - keine Reform - rauskommen! Und warum das Land NÖ bei der Erstellung des Vertrages mit dem Bund derart säumig ist, muss uns der zuständige Landesrat Sobotka auch erst einmal erklären. Andere Bundesländer haben diesen Vertrag längst fertig gestellt!"

