Aviso, 7. November 2013: 17. Hildegard Burjan-Gespräch

Frauenhandel - Der tolerierte Skandal?

Wien (OTS) - Caritas Socialis Schwesterngemeinschaft, Hildegard Burjan-Forum und Bezirksvorstehung Hietzing laden zum 17. Hildegard Burjan Gespräch.

Frauenhandel ist eine der extremsten Formen der Ausbeutung seit der Abschaffung der Sklaverei. Jährlich werden allein in Europa rund 500.000 Mädchen und Frauen durch falsche Versprechungen und mit Gewalt zur Prostitution gezwungen. Die bestehende Situation kann nicht allein nur durch die Exekution der Gesetze eingedämmt werden. Der "Markt" wird bestimmt von der Nachfrage. Die brutale Ausbeutung von Menschen ist daher vor allem eine gesellschaftliche Frage.

Auch Hildegard Burjan, die Gründerin der CARITAS SOCIALIS, war mit dieser Situation konfrontiert. Im Mai 1923 nahm sie als österreichische Vertreterin am "Internationalen Mädchenschutzkongress" in der Schweiz teil. Im Rahmen der Bahnhofsmission setzte sie sich dann verstärkt für den Mädchenschutz in Österreich ein.

Programm des Abends

Begrüßung

Prof. Ingeborg Schödl, Vorsitzende des Hildegard Burjan-Forums

Impulsreferat

o.Univ.Prof.Dr. Roland Girtler

Institut für Soziologie der Univ.Wien

Podiumsdiskussion:

Oberst Gerald Tatzgern

Leiter der Zentralstelle Bekämpfung Schlepperkriminalität/Menschhandel (BMI)

Joana Adesuwa Reiterer

Verein Exit

Sr. Patricia Erber SDS

Obfrau des Vereins SOLWODI - Solidarität mit Frauen in Not

Sr. Susanne Krendelsberger CS

Generalleiterin der CARITAS SOCIALIS und Obfrau-Stv. des Vereins SOLWODI

Moderation

Mag.Katharina Reigersberg

ORF-Landesstudio Wien

Teilnahme & Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich bis 1. November 2013 unter 01/717 53-3132 oder per Mail an victoria.gerstbauer @ cs.or.at an.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die TeilnehmerInnenzahl beschränkt ist. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldung.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen - wir bitten um Anmeldung bei Frau Gerstbauer 01/717 53-3132 oder victoria.gerstbauer @ cs.or.at.

Bitte merken Sie vor:

17. Hildegard Burjan-Gespräch



Datum: 7.11.2013, um 18:30 Uhr



Ort:

Amtshaus für den 13. und 14. Bezirk (Großer Festsaal)

Hietzinger Kai 1-3, 1130 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Caritas Socialis

Mag. Sabina Dirnberger, MBA

Mobil: 0664 54 86 424

E-Mail: sabina.dirnberger @ cs.or.at