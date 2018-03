"Eco" über hohe Energiekosten und Strategien gegen niedrige Sparbuchzinsen

Außerdem am 17. Oktober: Pro und kontra flexible Arbeitszeiten

Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 17. Oktober 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Teure Energie: Wo es Strom und Gas billiger gibt

Der Herbst ist da und schneller als erwartet auch die Kälte. Was die Versorger mit Gas und Strom freut, bedeutet praktisch für mehr als drei Millionen Haushalte eine besondere finanzielle Belastung. Der Preis für Warmwasser, Heizung und Licht wurde in den vergangenen Jahren in Österreich für die privaten Konsumenten stetig teurer. Und diese hohen Preise sind teilweise für den Regulator des Energiemarktes, die E-Control, schwer nachvollziehbar. Denn auf den Energiebörsen waren Gas und Strom schon lange nicht so günstig zu haben wie gerade in den vergangenen Monaten. Der Vorwurf: Die heimischen Anbieter decken sich selbst billig an den Großmärkten ein, geben die niedrigeren Preise aber nicht an ihre Kunden weiter. Die Kritik von Regulator und Konsumentenschützern stößt jedoch bei den Versorgern bisher auf taube Ohren. Sie rechtfertigen die Preise mit hohen, notwendigen Investitionen. "Eco" zeigt die konträren Standpunkte im Energiestreit und verrät, wie Kunden im Preisdickicht auch günstige Angebote finden können. Ein Bericht von Hans Hrabal und Bernadette Ritter.

Geldanlage: Die besten Strategien gegen die niedrigen Sparbuchzinsen

Die Zinsen sind am Tiefpunkt - und sie werden es für absehbare Zeit wohl bleiben. Inmitten dieser Zinswüste ist es nicht so einfach, sein Geld halbwegs rentabel anzulegen. Mit Blick auf die kommenden Monate bietet "Eco" den Anlegern einen Überblick über die Lage: Wer bietet die besten Sparzinsen; täglich fällig, online oder gebunden? Was tut sich am Anleihemarkt? Bleiben die Zinsen risikoarmer Staatsanleihen so niedrig wie jetzt? Was ist bei Firmenanleihen zu holen und wie hoch ist dabei das Risiko? Welche Aktien haben sich bewährt? Was haben Mischfonds über die vergangenen Jahre gebracht und sind diese attraktiv genug? Und dann wäre da auch noch die glänzende Abrundung eines jeden Portfolios: Was ist nach dem jüngsten Tiefflug bei Gold zu erwarten? Ein Bericht von Bettina Fink.

Arbeiten bis zum Umfallen? Pro und kontra flexible Arbeitszeiten

Die flexiblen Arbeitszeiten spalten die arbeitende Bevölkerung. Junge und Beschäftigte in Dienstleistungsberufen sind eher für eine flexiblere Arbeitszeit, Ältere und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst eher dagegen. Dieses Umfrageergebnis von Kreutzer, Fischer & Partner nimmt "Eco" zum Anlass, um die Pro- und Kontra-Argumente für ein flexibleres Arbeiten aufzuzeigen. Die einen sehen insgesamt Chancen in einem 12-Stunden-Arbeitstag, die anderen haben Angst, dadurch künftig netto weniger zu verdienen. Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Freizeit sehen viele Arbeitnehmer, mehr Flexibilität beim Einsatz der Arbeitskräfte verlangen Arbeitgeber, die ungleichmäßige Auftragseingänge haben. Und jetzt, in den laufenden Lohnverhandlungen, führt die Flexibilisierung zu einem Streit zwischen Gewerkschaftern und Unternehmern. Ein Bericht von Rebekka Salzer.

