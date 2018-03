AVISO zu Pressekonferenz "Erben fordern Rückgabe des Beethovenfries von Gustav Klimt durch Republik Österreich"

PK MORGEN, 17.10./10:30 Uhr, Cafe Landtmann (Universitätsring 4, 1010 Wien)

Wien/Zürich (OTS) -



PK "Erben fordern Rückgabe des Beethovenfries von Gustav Klimt durch

Republik Österreich"



Erben der österreichisch-jüdischen Sammlerfamilie Lederer haben am

Dienstag beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur der

Republik Österreich einen Antrag auf Restitution des Beethovenfries

von Gustav Klimt eingebracht. Wir laden die Vertreter der Medien ein

zu einer Pressekonferenz.



Ihre Gesprächspartner:



UNIV. PROF. DR. GEORG GRAF, Universität Salzburg

PROF. DR. ROBERT JAN VAN PELT, University of Waterloo/Canada,

Kunsthistoriker und Experte für Ausschwitz und Holocaust-Geschichte

DR. MARC WEBER, LL.M., Rechtsvertreter und Sprecher/Erben

DR. STEFAN NENNING, Rechtsvertreter/Erben



Datum: 17.10.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann Landtmannsaal

Universitätsring 4, 1010 Wien



