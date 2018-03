Qualitativ hochwertige Bildungs- und Berufsberatung trägt entscheidend zu Wachstum und Produktivität bei

Wien (OTS) - Die Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD-GmbH) lädt herzlich zur Tagung "Building the Evidence Base -Face-to-Face-Beratung: Methoden und Wirkung" ins Kardinal-König-Haus, 1130 Wien. Für Journalist/innen gibt es die Möglichkeit, mit den Vortragenden Dr. Deidre Hughes und Dr. Peter Härtel Interviews zu führen.

Bildungs- und Berufsberatung im Face-to-Face-Setting, ihre Wirkung sowie deren Messung sind zentrale Themen der Tagung "Building the Evidence - Face-to-Face-Beratung: Methoden und Wirkung". Dazu sprechen u. a. Dr. Peter Härtel (Geschäftsführung Steirische und Österreichische Volkswirtschaftliche Gesellschaft, STVG) und Dr. Deirdre Hughes (Chair, National Careers Council for England & Associate Fellow, Warwick Institute for Employment Research).

Guidance und Lebensbegleitendes Lernen in Österreich

Der Bildungsexperte Härtel (STVG) wird in seinem Beitrag gemeinsam mit Dr. Gerhard Krötzl (bm:ukk) die Verbindung zwischen der österreichischen "Lifelong Guidance"-Strategie und den Europäischen Entwicklungen aufzeigen. Diese Lifelong Guidance-Strategie ist eine der fünf strategischen Leitlinien der "Strategie zum Lebensbegleitenden Lernen in Österreich" (LLL: 2020).

Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf (IBOBB) spielen insbesondere für Jugendliche in der Schule sowie für Menschen in der Erwachsenenbildung bzw. in der Arbeitswelt eine zentrale Rolle. Österreich hat in diesem Bereich beispielgebende Projekt- und Programmentwicklungen eingeleitet. Gestützt wurden diese Entwicklungen durch das "European Lifelong Guidance Policy Network -ELGPN", in welchem 30 europäische Staaten vertreten sind und Österreich seit Beginn vor sieben Jahren eine führende Rolle spielt. Aus dieser Zusammenarbeit sind viele Initiativen und Entwicklungen in Österreich entstanden.

In etlichen Handlungsfeldern gibt es jedoch auch Entwicklungsbedarf, insbesondere, wenn Österreich mit führenden Ländern in Europa verglichen wird. Dazu zählen Professionalisierung der Praktiker/innen in Beratung und Orientierung, ein evidenzbasiertes Qualitätsverständnis sowie eine wirkungsorientierte Weiterentwicklung von Beratungsangeboten für alle Zielgruppen, immer dann, wenn sie es benötigen.

Peter Härtel hat gemeinsam mit Vertreter/innen des bm:ukk im European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) Instrumente und Werkzeuge zur Qualitätsevaluierung von Lifelong Guidance mitentwickelt und stellt diese im Rahmen der Fachtagung vor.

Österreich im Ländervergleich

Deirdre Hughes hat als führende Berufsberatungsexpertin in Europa Entwicklungen zu den Themen Qualitätssicherung und Evidenz im ELGPN Netzwerk begleitet. Hughes wird in ihrem Vortrag "The employment and skills challenge: a culture change in careers provision?" Ergebnisse internationaler Studien präsentieren. Sie zeigen, dass Arbeitsplätze, Wachstum und Produktivität in hohem Maße von der effektiven Nutzung der Fertigkeiten und Kompetenzen von Arbeitnehmer/innen abhängen. Anhand eines internationalen Vergleichs zeigt sie Herausforderungen bei der Erstellung und Vermittlung wirkungsvoller Unterstützungsleistungen für Junge Menschen und Erwachsene auf.

Im Rahmen der Konferenz werden bei einem Methodenmarkt Projekte, Initiativen und Methoden aus Bulgarien, Deutschland und Österreich vorgestellt. Vertiefende Inputs mit anschließender Diskussion werden in sechs unterschiedlichen Workshops am Nachmittag angeboten.

Tagung "Building the Evidence Base - Face-to-Face-Beratung: Methoden

und Wirkung"



Details zum Programm finden Sie hier:

http://www.lebenslanges-lernen.at/euroguidance-fachtagung_2013



Datum: 21.10.2013, 09:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Kardinal-König-Haus

Kardinal-König-Platz 3, 1130 Wien



