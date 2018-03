Mehr Geld für Wiener Geschäftsstraßen!

Wirtschaftsstadträtin Brauner erhöht Fördersumme auf 1,3 Millionen Euro

Wien (OTS) - Die Wiener Geschäftsstraßen-Förderung erhält eine Vitaminkur. Ausgehend von der Evaluierung aller Förderangebote der Wirtschaftsagentur Wien durch externe Expertinnen und Experten wurden heuer ganz gezielt einige Förderbereiche wie Internationalisierung, Nahversorgung und Geschäftsstraßen überarbeitet. Die Devise lautet, mehr Wettbewerb, Innovation und Schwerpunktsetzungen zu ermöglichen.

Das gilt jetzt auch für die Wiener Geschäftsstraßen-Förderung, womit die Einkaufsstraßen nachhaltig gestärkt werden. Die Einkaufsstraßenvereine profitieren davon sogar doppelt, erklärt Vizebürgermeisterin, Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner: "Ich bin überzeugt vom Innovationspotenzial der Wiener Einkaufstraßenvereine. Daher wird einerseits die Fördersumme ab 2014 um 100.000 auf 1,3 Millionen Euro erhöht und andererseits bieten wir zusätzlich zur klassischen Geschäftsstraßenförderung ein neues Förderprogramm für langfristige, innovative Projekte an."

Im Detail bedeutet das: 900.000 Euro werden wie bisher an die Wiener Einkaufstraßenvereine ausbezahlt, die für ihre Aktivitäten eine Förderung beantragen. Neu ist ein zusätzlicher Fördertopf - die sogenannte Geschäftsgebietsförderung - mit 400.000 Euro und einer stärkeren Fokussierung auf innovative, kooperative Projekte oder auch Schwerpunktmaßnahmen.

"Mit dem neuen Angebot können wir Projekte auf bis zu drei Jahre mit insgesamt 90.000 Euro unterstützten. Das ermöglicht den Einkaufsstraßenvereinen langfristige Planungs- und Finanzierungssicherheit, Kooperationen und Schwerpunktsetzungen in strukturschwachen Gebieten. Wir wollen so einzelne Grätzel nachhaltig beleben", erklärt Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Die Förderung der Einkaufsstraßenvereine hat in Wien eine mittlerweile 31-jährige Tradition. Seit 1982 werden die Wiener Geschäftsstraßen durch die Stadt unterstützt. Dadurch werden vor allem kleine Betriebe gestärkt, die Versorgungssicherheit erhöht aber auch das Stadtbild gepflegt. Die neue Geschäftsstraßenförderung tritt mit 1.1.2014 in Kraft. Einreichen können alle Wiener Einkaufsstraßenvereine und Vereine, die sich in den Wiener Geschäftsgebieten engagieren. Derzeit sind 74 Einkaufstraßenvereine aktiv in Wien tätig.

