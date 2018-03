Wohngesundes Renovieren: Landhausdielen-Look angenehm weich und pflegeleicht

Stephanskirchen (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

"Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr." Der Schriftsteller Rainer Maria Rilke schreibt aber nicht davon, dass man jetzt Haus oder Wohnung nicht mit einem neuen Boden ausstatten könne. Gerade der Herbst ist die ideale Zeit zum Renovieren. Mit einem wohngesunden Designboden im XL-Dielen-Format, der angenehm weich, fußwarm, strapazierfähig und pflegeleicht ist, werden die eigenen vier Wände ganz einfach gemütlich und erhalten einen neuen Look.

Was Vinylböden versprechen, wird mit dem Designboden von HARO auf besonders wohngesunde Weise Wirklichkeit. Innovative Materialien ermöglichen den Produktaufbau vollkommen frei von Weichmachern und PVC. Deshalb ist er mit dem Blauen Engel und dem ECO-Institut-Label ausgezeichnet. Im XL-Langdielenformat und mit verblüffend naturgetreuen Holzdekoren ist DISANO by HARO ein echter Hingucker. Die geringe Aufbauhöhe von 9,3 mm macht ihn außerdem zum idealen Boden für Renovierungs- und Sanierungsobjekte. Die Dielen geben sich mit einer Länge von über zwei Metern und einer Breite von 24 Zentimetern großzügig und wirken durch die vierseitige Fase noch plastischer. Besonders authentische Holzdekore in Eiche und den angesagten Nadelhölzern versprühen ein natürliches Ambiente. Die großformatigen Bodenelemente lassen sich mit dem bewährten Verbindungssystem Top Connect einfach, schnell und natürlich auch auf Fußbodenheizung verlegen.

Rückfragen & Kontakt:

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG

Pressestelle, Julia Tamburin

Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim

Telefon +49 (0) 8031 700-176

Telefax +49 (0) 8031 700-179

E-Mail: j.tamburin @ hamberger.de