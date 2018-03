Das LENTOS lädt zur PK anlässlich der Ausstellungen "GLAM! The Performance of Style" & "LUISA KASALICKY. Intro: desiderio". BILD

Linz (OTS) - Die Ausstellung "GLAM!" widmet sich dem Phänomen Glam, das in den frühen 1970er Jahren in Großbritannien seinen Ausgang nahm und Opulenz, Glanz und Extravaganz als Ausdrucksformen in die unterschiedlichsten Kunstsparten trug. Mit einer Fülle an Exponaten spannt die Schau den Bogen von David Bowie über Glitter Rock und Roxy Music, über Stylisten und Modedesigner, über Film, Fotografie und Grafikdesign bis zur bildenden Kunst - mit KünstlerInnen wie Gilbert & George, Nan Goldin, Cindy Sherman und Richard Hamilton. Erstmals werden mit dieser Ausstellung die Subkultur, der Stil und die Kunst des Glam sowie die visuelle Kultur jener Zeit einer Bestandsaufnahme unterzogen.

Die Schau ist eine Produktion der Tate Liverpool und wird in Kooperation mit der Schirn Kunsthalle Frankfurt präsentiert. Parallel zeigt das LENTOS eine Ausstellung der Künstlerin Luisa Kasalicky (geb. 1974 in Prag, lebt in Wien), für die sie erstmalig in einem Museum eine ihrer jüngsten Lichtkompositionen entwickelte. Ein geheimnisvolles Spiel mit Illusionen, das die Sinne herausfordert.

Eröffnung: 18.10.2013, 19 Uhr, Dauer: 19.10.2013-2.2.2014

Presserundgang anlässlich der Ausstellungen "GLAM! The Performance of

Style" und "LUISA KASALICKY. Intro: desiderio"



Datum: 17.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

LENTOS Kunstmuseum Linz

Ernst-Koref-Promenade 1, 4020 Linz



Url: www.lentos.at



