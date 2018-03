Bildung überwindet Armut

Am 17. Oktober, dem Int. Tag für die Beseitigung der Armut, macht Jugend Eine Welt auf die Bedeutung von Bildung im Kampf gegen Armut aufmerksam.

Wien (OTS) - 2,4 Milliarden Menschen leben weltweit in extremer Armut. Fast die Hälfte davon sind Kinder. "Weltweit kämpfen junge Menschen täglich um ihr Überleben. Viele von ihnen müssen arbeiten, um zum Familieneinkommen beizutragen oder schlagen sich auf der Straße mit Diebstählen oder Hilfsarbeiten durch", erklärt Reinhard Heiserer, Vorstandsvorsitzender von JUGEND EINE WELT: "Ein Schulbesuch ist für diese Kinder oft nicht möglich. Aber ohne eine Ausbildung ist es schwierig später eine Arbeit zu finden, von der man leben kann." JUGEND EINE WELT unterstützt daher weltweit Berufsausbildungszentren und Schulprojekte, damit junge Menschen aus ärmsten Verhältnissen eine Schule besuchen oder einen Beruf erlernen können.

Förderunterricht und Berufsausbildung

So etwa auch in Nepal. In dem südasiatischen Land lebt ein Viertel der Menschen in Armut, über 40 Prozent können nicht lesen und schreiben. "Vor allem Kinder aus armen Familien können oft dem Unterricht nicht folgen, weil sie hungrig sind und ihre Eltern sie nicht unterstützen können", erklärt der Salesianerpater Fr. Jacob Punneliparambil, Projektpartner von Jugend Eine Welt: "Deshalb bekommen sie von uns eine Mahlzeit und Förderunterricht." Durch diese Maßnahmen können die Kinder und Jugendliche dem Stoff in der Schule besser verstehen und haben eine Chance einen Schulabschluss zu bekommen.

Neben Schulkindern nimmt sich das Projekt mit einem speziellen Programm um Schulabbrecher an. Die Don Bosco Projektpartner von JUGEND EINE WELT kooperieren in Dharan, der drittgrößten Stadt Nepals, mit zahlreichen Ausbildungsstätten und Kleinunternehmern, damit Jugendliche eine Berufsausbildung absolvieren können. Während dieser Zeit werden sie von ProjektmitarbeiterInnen begleitet und nach der Ausbildung bei der Jobsuche unterstützt.

"Das Projekt in Nepal umfasst zahlreiche Maßnahmen, um jungen Menschen eine gute Ausbildung zu ermöglichen", erklärt Reinhard Heiserer: "Denn nur mit einer guten Ausbildung haben junge Menschen eine Chance der Armut zu entkommen."

JUGEND EINE WELT

JUGEND EINE WELT ist ein internationales Hilfswerk und wurde 1997 als Verein gegründet. Der Zweck der unabhängigen Nicht-Regierungs-Organisation liegt in internationaler Jugendhilfe sowie nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit. Unter dem Leitgedanken "Bildung überwindet Armut" unterstützt JUGEND EINE WELT Schulen, Straßenkinder-Programme und Bildungszentren in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa. Weitere Informationen unter www.jugendeinewelt.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elmar Huber

Öffentlichkeitsarbeit



Jugend Eine Welt - Don Bosco Aktion Österreich

St. Veit-Gasse 21, AT-1130 Wien

Tel.: +43 (1) 8790707 - 29

Mobil: +43 (664) 88593836

Elmar.Huber @ jugendeinewelt.at

http://www.jugendeinewelt.at