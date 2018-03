EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / Greenshoe Option im Ausmaß von 6.650.000 neuen Aktien ausgeübt

16.10.2013

NICHT ZUR HERAUSGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

Greenshoe Option im Ausmaß von 6.650.000 neuen Aktien ausgeübt

Im Zusammenhang mit dem Re-IPO von UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) haben die begleitenden Konsortialbanken heute die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf 6.650.000 neue Stückaktien erklärt. Bereits am 9.10.2013 wurde mitgeteilt, dass neben 88.102.100 Stück neuen Stückaktien aus Kapitalerhöhung auch 6.650.000 von den Kernaktionären geliehene Stückaktien von den Konsortialbanken erfolgreich zum Bezugspreis von EUR 8,00 platziert werden konnten. Dementsprechend wird UNIQA morgen die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.650.000,00 von bisher EUR 302.350.000,00 auf EUR 309.000.000,00 beschließen. Die Ausgabe der 6.650.000 neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 erfolgt zum Bezugspreis von EUR 8,00 je neuer Stückaktie.

Nach durchgeführter Greenshoe-Kapitalerhöhung wird der Streubesitz von UNIQA bei 35,4 % liegen. Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft wird 31,4 % der UNIQA Aktien indirekt über BL Syndikat Beteiligungs Gesellschaft m.b.H, RZB Versicherungsbeteiligung GmbH und UQ Beteiligung GmbH halten. Austria Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Privatstiftung wird direkt und indirekt über Austria Versicherungsverein Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 30,6 % der UNIQA Aktien halten, Collegialität Versicherungsverein Privatstiftung wird direkt 2,3 % der UNIQA Aktien halten.

Der Stabilisierungsmanager hat keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt und wird keine Stabilisierungsmaßnahmen durchführen.

Rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien (die "Aktien") der UNIQA Insurance Group AG (die "Gesellschaft" oder "UNIQA") noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien sind bereits verkauft worden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb Österreichs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien, an "U.S. persons" - wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung definiert -oder an Publikationsmedien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien. Die Aktien sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert werden. Keine US-bundes- oder einzelstaatliche Wertpapier- oder Regulierungsbehörde hat die Aktien zugelassen oder nicht zugelassen oder die Angemessenheit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen beurteilt. Jede gegenteilige Darstellung ist eine Straftat in den Vereinigten Staaten. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Aktien in oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder außerhalb der Vereinigten Staaten an "US persons", wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act of 1933 definiert. Die Aktien wurden und werden nicht nach den Wertpapieraufsichtsgesetzen von Kanada, Japan oder Australien zugelassen und dürfen, soweit nicht bestimmte Ausnahmen erfüllt sind, nicht in oder nach Kanada, Japan oder Australien unmittelbar oder mittelbar angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller UNIQA zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

