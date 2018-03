Crossmedia in der PR ist wichtig für erfolgreiche Kampagnen - Media Workshop zu crossmedialen Kommunikation in Hamburg

Hamburg (ots) - Wie man kreative und kommunikative Inhalte der klassischen PR mit den Möglichkeiten der Online-Kommunikation wirkungsvoll verbindet, zeigt Referent Jörg Hoewner im Media Workshop am 20. November 2013 in Hamburg.

Der Experte und Berater für moderne Unternehmenskommunikation vermittelt, wie Kommunikationsverantwortliche die Herausforderung meistern können, On- und Offline-Medien strategisch klug zu verknüpfen, um Kräfte zu bündeln und Zielgruppen mediengerecht zu erreichen. Die Teilnehmer erfahren, wo sie ihre Zielgruppen finden, welche Kanäle sich für welche Themen eignen und wie man Inhalte entsprechend aufbereitet. Sie können in Kampagnen denken und kombinieren so die klassische PR mit den Instrumenten der Online-PR zu einem optimalen Kommunikationsmix.

Über den Referenten:

Jörg Hoewner (Jahrgang 1969) ist Geschäftsführender Partner der K12 -Agentur für Kommunikation und Innovation und arbeitet als Berater für moderne Unternehmenskommunikation in Düsseldorf. Er war einer der ersten Berater in Deutschland, der sich mit Online Relations bzw. Online-PR befasste. Seit 1995 berät Hoewner Kunden in diesem Bereich und baute die Online-Unit der Agenturgruppe ECC Kohtes Klewes (heute KetchumPleon) mit auf. Zu seinen Kunden zählen große und mittelständische Unternehmen sowie Verbände und Behörden. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Integration von Kommunikation, deren Messbarkeit und der Auswirkung von Kommunikationstechnologien auf die interne und externe Unternehmenskommunikation.

Über das Fortbildungsangebot der MW Media Workshop GmbH:

Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das Seminarprogramm 2013/2014 ist online auf der Webseite, als PDF zum Download und auf Anfrage per Post als Print-Broschüre erhältlich.

