Wann wird die Million geknackt? Österreichs erfolgreichste SMS-Spendenlösung mit neuer Website und Live-Spendenzähler

Wien (OTS) - Bereits über 900.000 Euro wurden seit 2008 über die SMS-Spendenlösung von atms abgewickelt. Nahezu alle großen österreichischen Hilfsorganisationen setzen auf die schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zum Spendensammeln. Auf der neu gestalteten Website www.einfachspenden.at können die SMS-Spendenaktivitäten der Österreicher via Echtzeit-Counter verfolgt werden. Wann wird wohl die Million geknackt?

Modernstes Fundraising aus Österreich

atms, der Spezialist für telekommunikationsbasierende Kundendialoglösungen und Mitglied im Fundraising Verband Austria, bietet Hilfsorganisationen und NGOs mit seiner SMS-Spendenlösung seit 2008 ein flexibles und unkompliziertes Dialogmedium zum Spendensammeln. Im internationalen Vergleich verfügt Österreich damit über eines der modernsten Mobile Fundraising-Angebote weltweit. Namhafte Hilfsorganisationen wie Licht ins Dunkel, Ärzte ohne Grenzen, Greenpeace, der Arbeiter-Samariter-Bund Österreich, die Caritas oder das Österreichische Rote Kreuz nutzen die "Einfachspenden"-Lösung der atms seit Jahren erfolgreich für ihre Sammelaktionen.

Alles neu auf www.einfachspenden.at

Seit 07.04.2008 wurden bereits 904.583 Euro über die SMS-Spendenplattform der atms an Hilfsprojekte gespendet - der aktuelle Spendenstand kann via Live-Spendenzähler auf der neu gestalteten Website www.einfachspenden.at verfolgt werden. Für den Relaunch zeichnet die Wiener Digital Manufaktur verantwortlich, die die Idee vom einfachen Spenden per SMS visuell gekonnt übersetzt hat. "Mit der neuen Website wird die Einfachheit der Lösung schon auf den ersten Blick deutlich. Wir möchten damit zeigen, dass SMS-Spenden für Hilfsorganisationen jeder Größe sinnvoll und passend sind. Der Spendenzähler soll die wachsende Beliebtheit der SMS-Spende unterstreichen", bringt atms-Geschäftsführer Markus Buchner das Konzept der nunmehr stark vereinfachten Plattform auf den Punkt. "Wir freuen uns, spendenwerbende Organisationen in Österreich seit mehr als einem halben Jahrzehnt bei der Verbesserung unserer Welt unterstützen zu können - so viel Sinn in der eigenen Arbeit macht große Freude", begründet Buchner sein Engagement.

Sofortige und unmittelbare Hilfe

Neben der örtlichen und zeitlichen Unbeschränktheit des Spenden-Könnens ist die schnelle und unbürokratische Hilfe, die mittels SMS-Spenden geleistet werden kann, ein großer Vorteil. Die Zusendung einer SMS mit oder ohne Spendenbetrag an eine SMS-fähige Spendennummer genügt und man befindet sich direkt im Spendendialog. Hier kann der Spender seinen Spendenbetrag zwischen 1 und 100 Euro frei wählen. Der Spender erspart sich das Ausfüllen eines Erlagscheines, den Weg zur Bank oder langwierige Online-Banking-Prozesse.

Im Dialog mit dem Spender

Die SMS-Spendenlösung kann nahezu in alle Werbeformen eingebunden werden - idealerweise bestehen zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Spender an einem Plakat vorbeikommt, einen TV-Spot sieht oder einen Radiobeitrag hört und dem Eingang der Spende bei der betreffenden Hilfsorganisation nicht mehr als 60 Sekunden. Eingebunden in Social Media, mobile Websites, Apps oder Events ist das Dialogmedium besonders erfolgreich und gerade im akuten Katastrophenfall erleichtert der SMS-basierte Spendenablauf die Sammlung dringend notwendiger Hilfsgelder. Die bisher höchsten Spendenbeträge konnten bei den Sammelaktionen anlässlich des Erdbebens in Haiti und der jüngsten Hochwasserkatastrophe in Österreich lukriert werden. Neben dieser unmittelbaren Möglichkeit der Soforthilfe bietet die "Einfachspenden"-Lösung der atms auch Module für Dauer- und Telefonspenden. "Durch die Möglichkeit des Dialogs ist SMS-Spenden auch sehr gut dafür geeignet, um langfristige Partnerschaften aufzubauen. Denn nach einem Erstkontakt, der natürlich immer vom Spender ausgehen muss und dessen Einverständnis voraussetzt, können die Hilfsorganisationen potentielle Spender jederzeit, rasch und unkompliziert über ihre Spendenaktionen informieren", erklärt Markus Buchner.

Spendenmedium der Zukunft

SMS-Spenden spricht vor allem ein modernes, urbanes Publikum an. "Mit dem Einsatz von SMS-Spenden können neue, kaufkräftige Spenderschichten gewonnen werden, die gewohnt sind, mit ihrem Smartphone durchs Leben zu gehen. Langwierigen Erklärungen über das 'Wie' sind hier nicht notwendig", streicht Markus Buchner weitere Vorzüge des zukunftsträchtigen Spendenmediums hervor. "Bemerkenswert ist auch, dass der Durchschnittsumsatz je SMS-Spende in den letzten fünf Jahren um 20 Prozent gesteigert werden konnte, noch dazu bei einer wachsenden Nutzerzahl. Aktuell spenden die Österreicher durchschnittlich 12 Euro pro SMS", ergänzt Buchner.

Sicheres und kosteneffizientes SMS-Spenden

Die SMS-Spenden werden rund um die Uhr über das ausfallsichere atms-Netzwerk abgewickelt. Die Technikkosten für die Spendenabwicklung minimieren sich dadurch für die Spendenorganisationen und es entstehen keine fixen Mehrkosten bei zusätzlichen Spendenkampagnen. Je nach Anforderung bietet atms ein individuelles Komplettangebot aus SMS-Rufnummer, technischer Spendenplattform und webbasiertem Interface. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.einfachspenden.at.

