Wahlinformationsblog www.eu2014.at geht online

Mitwirkende Jugendliche, JournalistInnen und Interessierte waren beim Kick-Off dabei

Wien (OTS) - Die Jungen Europäischen Föderalisten (www.jef.at) und ihre Partner präsentierten gestern Abend das Wahlinformations-Blog www.eu2014.at. Neben den mitwirkenden Jugendlichen waren auch JournalistInnen und Interessierte beim Launch im Raum D im MuseumsQuartier Wien dabei.

"Anders als bei bisherigen Wahlblogs besteht die Redaktion von eu2014.at großteils aus SchülerInnen", erklärt Daniel GERER, Leiter von Europe Direct Wien (www.edic.at). "Wir wollen nicht belehren, sondern Jugendlichen die Möglichkeit geben selbst journalistisch aktiv zu werden. Sie sollen die Fragen beantworten, für welche sie sich tatsächlich interessieren. Sie führen Interviews, berichten von Veranstaltungen, portraitieren die Mitgliedsstaaten, analysieren die Wahlkämpfe der Parteien und bereiten Informationen über Prozesse der EU für Interessierte auf." eu2014.at wurde von Jugendlichen gemeinsam mit dem Blog- und Socialmedia Experten Yussi PICK entwickelt und ist in dieser Form ein einzigartiges Peer to Peer Projekt.

"Es ist großartig, wie motiviert die Jugendlichen sind", freut sich JEF Österreich Bundesvorsitzender Abdul AYDEMIR über den erfolgreichen Start von eu2014.at. SchülerInnen und Studierende aus allen Bundesländern haben sich der Herausforderung gestellt im Redaktionsteam des Blogs mitzuarbeiten. Gerade sind sie alle in Wien versammelt, um bei einer Schreibwerkstatt wichtiges Rüstzeug zu bekommen, den Redaktionsplan zu erarbeiten und sich kennen zu lernen. "Die Jugendlichen werden natürlich unterstützt. Ziel ist aber, dass sie Themen und Herangehensweise weitgehend selbst bestimmen. Sie wissen, was ihre Schulkolleginnen und -kollegen tatsächlich bewegt und sprechen ihre Sprache."

Die EU-Wahlen spielen in der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber den nationalen Wahlen eine untergeordnete Rolle. "Die niedrige Wahlbeteiligung wird der Bedeutung und dem Einfluss der EU auf unser tägliches Leben in keiner Weise gerecht. Die EU ist nicht langweilig und unwichtig, sondern spannend und einflussreich", so BM a.D. Dr. Andrea KDOLKY, Vorstandsmitglied der Europäischen Föderalistischen Bewegung (www.efb.at). Daran das auch zu kommunizieren, sind aber bereits viele gescheitert. Bei der letzten EP-Wahl lag die Wahlbeteiligung bei nur 46 Prozent. "Viele wissen nicht einmal, dass das Europäische Parlament direkt gewählt wird", erklärt BM a.D. Dr Friedhelm FRISCHENSCHLAGER, Präsident der Europäischen Föderalistischen Bewegung mit Verweis auf eine Eurobarometer Umfrage von Frühling 2013. "Österreich ist das einzige Land, in dem auch 16-jährige bei der EP-Wahl wählen dürfen. Deshalb ist es umso wichtiger, bereits jetzt umfassend zu informieren und die politische Bildung zu verstärken."

eu2014.at ist Teil der offiziellen Jung- und ErstwählerInnen Kampagne zur Wahl zum Europäischen Parlament 2014, durchgeführt von Europe Direct, den Jungen Europäischen Föderalisten, dem Europäischen Bildungsinstitut Wien, der Europäischen Bewegung, dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und anderen Partnern und wird von Pick und Barth (www.pickundbarth.at) begleitet.

