Silver Lake Kraftwerk und Eka geben strategische Investition bekannt

London, Bangalore, Indien, Und Norwalk, Connecticut (ots/PRNewswire) - Investition soll Wachstum und Marktausdehnung des führenden Rohstoff-Softwareunternehmens unterstützen

Eka Software Solutions, ein rasch wachsender weltweiter Anbieter von Software zum End-to-End-Rohstoffmanagement, gab heute bekannt, dass neben dem bisherigen Investor Nexus Venture Partner nun auch Silver Lake Kraftwerk [http://www.silverlake.com/secondary.asp?pageID=27] strategische Investitionen in Eka getätigt hat. Silver Lake Kraftwerk bietet Wachstumskapital für geschäftliche Vorreiter im Energie- und Rohstoffbereich und ist eine der Investmentstrategien von Silver Lake, dem weltweit führenden Investor in der globalen Technologiebranche. Silver Lake Kraftwerk hat die Investitionsrunde angeführt und wird eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen halten.

Eka wurde 2004 gegründet und ist der führende internationale Anbieter von Software für Rohstoffhandel und Risikomanagement. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist eine Plattform für End-to-End-Rohstoffmanagement, einschliesslich Handels- und Haushaltsmanagement, physischer Lieferkette, Risikomanagement und Compliance auf Unternehmensebene sowie Analyse. Eka ist aktiv in den Branchen Landwirtschaft, Energie und Metall sowie Bergbau. Zu seinen Kunden gehören zahlreiche grosse Rohstoffhändler, Trader, Bergbauunternehmen und Hersteller.

Die Investition wird Ekas Wachstumsstrategie stützen und es dem Unternehmen ermöglichen, schneller neue funktionale Kapazitäten zu erwerben. In Sachen Forschung und Entwicklung wird sich das Unternehmen auch weiterhin auf innovative Produkte und Angebote für physische Märkte und Handelsmärkte konzentrieren sowie darauf, seine Position als Plattform der Wahl für Teilnehmer am Rohstoffmarkt weiter auszubauen.

"Dies ist eine strategische Investition in den weltweiten Rohstoffmarkt, auf dem die Technologie eine immer wichtigere Rolle spielt," so Bryce Lee, einer der Managing Directors bei Silver Lake Kraftwerk. "Eine grössere Komplexität der Versorgungskette, mehr Exposure und Volatilität bei Rohstoffen sowie zunehmende Kontrollen im Hinblick auf Compliance und Gesetze steigern die Nachfrage nach Hilfe und Lösungen für das Rohstoffmanagement. Eka ist ein führender Anbieter von Rohstoffmanagementsoftware und befindet sich dank seiner differenzierten Technologieplattform und seinem Ruf für eine gute Zusammenarbeit mit seinen Kunden in einer guten Ausgangsposition für weiteres Wachstum. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit dem Eka-Team und darauf, dieses dabei zu unterstützen, neue Chancen wahrzunehmen und innovative Produkte und Lösungen für Kunden zu entwickeln."

Die Investition in Eka ist Silver Lake Kraftwerks erste Investition in Indien und seine zweite Investition ausserhalb der USA.

Der Eka-Gründer und CEO Manav Garg sagte: "Wir sind sehr glücklich über diese Zusammenarbeit mit Silver Lake. Eka wies in den letzten fünf Jahren eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 35 % auf. Diese Zusammenarbeit wird unser Wachstum weiter beschleunigen und uns dabei helfen, unsere langfristige strategische Vision umsetzen zu können. Wir haben vor, unsere internationale Präsenz auszuweiten, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und weitere Unternehmen zu übernehmen. Es gibt einen wachsenden weltweiten Markt für Rohstoffmanagementsoftware, und Eka ist in einer günstigen Position, um sich den Herausforderungen dieses besonderen Geschäftszweigs zu stellen. Unsere globalen Geschäfte basieren auf den drei Grundpfeilern Innovation, Fachwissen und Service, und jetzt freuen wir uns darauf, mit Silver Lake daran zu arbeiten, unsere Plattform weiter aus- und aufzubauen."

Redaktionelle Kontakte Eka John Norris Moonlight Media Tel.: +44(0)20-7250-4770 E-Mail: john @ moonlightmedia.co.uk Silver Lake Emily Levin Brunswick Group Tel.: +1-212-333-3810 E-Mail: silverlake @ brunswickgroup.com