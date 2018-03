Azerbaijan America Alliance gratuliert und unterstützt Aserbaidschan bei der Wiederwahl von Präsident Aliyev

(PRN) - - Historisch niedrige Arbeitslosigkeit und historisch hoher Haushaltsüberschuss zählen zu Hauptfaktoren für historische dritte Amtszeit des Präsidenten

- Umfangreiche Berichterstattung zeigt Bedeutung des politischen Fortschritts in Aserbaidschan

Washington (ots/PRNewswire) - Die Azerbaijan America Alliance und viele andere in den USA und auf der ganzen Welt gratulieren und unterstützen den Präsidenten der Republik Aserbaidschan bei seinem überwältigenden Sieg in einer freien und offenen Wahl am 9. Oktober als Fortsetzung seines erfolgreichen und stabilen Führungsstils in einer sehr schwierigen Region der Welt.

Aserbaidschan ist ein wichtiger Verbündeter der USA und Europas beim weltweiten Kampf gegen den Terrorismus und spielt eine große Rolle bei der Energieversorgung Europas. Es ist das einzige Land mit einer Grenze zu Iran und Russland. Die Berichterstattung über die Wahl ist groß, was die Bedeutung des politischen Fortschritts des Landes als 22 Jahre alte Demokratie widerspiegelt.

Trotz verschiedener Wahlbeobachter, darunter frühere Mitglieder des US-Repräsentantenhauses, der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE), der Mission des Europäischen Parlaments und andere Gruppen und Einzelpersonen aus mehreren demokratischen Ländern und nicht-staatlichen Stellen, die die Durchführung der Wahl lobten, haben das Auswärtige Amt der USA sowie einige US-Medien die versehentliche Testveröffentlichung der "Platzhalter"-Wahlergebnisse einer Smartphone-App am Vortag der Wahl sowie die hauptsächlich negativen Aussagen einer einzelnen internationalen Beobachterdelegation betont.

In vielen offenen und freien Demokratien treten vor, während und nach einer Wahl Unregelmäßigkeiten und Unzulänglichkeiten auf, nicht zuletzt in den USA, deren Demokratie mehr als zehn Mal älter ist als die Aserbaidschans. Aus diesem Grund sollten US-Regierungsstellen und US-Medien zurückhaltend und nicht selbstgefällig auf abweichende Aussagen zwischen internationalen Beobachtern reagieren, anstatt sich einfach auf bequeme Klischees zu berufen.

Die Mission der Azerbaijan America Alliance ist die Förderung einer Atmosphäre des gegenseitigen Verständnisses und gegenseitigen Respekts zwischen den Menschen in Aserbaidschans und in Amerika. Die Alliance sieht ihre Hauptaufgabe im Aufbau einer dauerhaften Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Amerika durch akademischen und politischen Dialog und kulturelle Programme.

