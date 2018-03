Branchenbericht verdeutlicht 6 höchste Prioritäten von IT- und Management-Führungskräften im Gesundheitswesen

67 % nennen elektronische Patientenakten und mobile Technologielösungen für das Gesundheitswesen als oberste Prioritäten für die nächsten 12 Monate

65 % planen Investitionen in IT-Infrastruktur

59 % der Befragten planen Überarbeitung und Erneuerung ihrer Portaltechnologien

Im Vorfeld der 4., jährlich stattfindenden Healthcare IT Exchange-Konferenz führte IQPC Exchange eine Umfrage unter IT- und Management-Führungskräften staatlicher und privater Gesundheitsdienste durch, um die aktuell grössten Herausforderungen und Prioritäten für IT-Führungskräfte im Gesundheitswesen auszumachen. Den vollständigen Bericht finden Sie in einem zusätzlichen eBook auf: http://bit.ly/1ekRv8O.

Der britische Gesundheitsminister Jeremy Hunt hat das Ziel, die staatlichen Gesundheitsdienste bis 2018 papierlos zu betreiben. Aus diesem Grund sollen die IT-Abteilungen im Gesundheitswesen grosse Summen in elektronische Patientenakten und verwandte Technologien investiert werden. Auch die Verbesserung der Patientenbetreuung steht ganz oben auf der Agenda der IT-Führungskräfte im Gesundheitsbereich. In einem kürzlich geführten Interview des Healthcare IT Exchange-Teams mit Professor Neil O'Hare (Leiter für Informatik am St. James-Hospital und Referent auf der Healthcare IT Exchange-Konferenz) erklärte Professor O'Hare die Ziele und Vorzüge des NIMIS-Projekts, des grössten IT-Projekts im klinischen Bereich in Irland, und stellte dar, wie dieses zu einer verbesserten Patientenbetreuung beitragen kann. Das vollständige Interview finden Sie hier: http://bit.ly/1ekRv8O.

Weitere wichtige Erkenntnisse des Branchenberichts sind der Schwerpunkt klinischer Informationssysteme, den 49 % der Befragten als wichtige Investitionspriorität nannten, sowie Drahtlos-Technologien, von 47 % als Priorität angegeben. Die Virtualisierung sowie die Kapital älterer Systeme stehen auf Liste der aktuellen Prioritäten ebenfalls weit oben. Den vollständigen Branchenbericht finden Sie auf: http://bit.ly/1ekRv8O.

Weitere Informationen zur Healthcare IT Exchange-Konferenz, die vom 2. bis zum 4. Dezember 2013 in Manchester stattfindet, sowie Informationen zu den Referenten aus branchenführenden Organisationen und zum aktuellen Programm finden Sie auf

James Thomas, Leiter für Informations- und Kommunikationstechnik beim UCLH (University College London Hospitals) Trust, der auf der Patz 1 der Top 100 Transformational CIOs-Liste 2013 des CIO Magazine gewählt wurde, zählt zu den Führungskräften, die im Rahmen der Konferenz eine Rede halten werden.

Sollten Sie selbst zu den IT- und Management-Führungskräften im Gesundheitswesen gehören oder eine Dienstleistung oder Lösung anbieten, von der Sie glauben, dass sie den IT-Leitern im Gesundheitswesen von Nutzen ist, fordern Sie noch heute Ihre Einladung online hier http://bit.ly/16HE8xU, per E-Mail über exchangeinfo @ iqpc.com oder per Anruf unter +44(0)207-368-9484 an.