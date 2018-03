Metaller-KV: Gewerkschaften starten Betriebsversammlungen in FMMI-Betrieben in ganz Österreich

Dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis: BetriebsrätInnen erhöhen Druck und kritisieren "Pflanzerei der Beschäftigten" durch FMMI-Verhandler

Wien (OTS/ÖGB) - Auch die dritte Runde bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Metallindustrie der Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp mit dem Fachverband Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI) wurde am 15. Oktober nach rund acht Stunden ohne Ergebnis unterbrochen. Die Arbeitgeber bieten 2 Prozent Ist-Lohn- und Gehaltserhöhung, maximal aber 70 Euro. Mindest-Löhne und -Gehälter, Zulagen und Aufwandsentschädigungen sollen nicht erhöht werden. "Das Angebot der Arbeitgeber ist eine Pflanzerei für die Beschäftigten und bedeutet bei der für die Verhandlungen zu Grunde liegenden Inflationsrate von 2,4 Prozent einen realen Lohn-und Gehaltsverlust. Es gab in der Geschichte der Sozialpartnerschaft in der zweiten Republik noch nie eine derartige Provokation, dass Mindest-Löhne und -Gehälter nicht erhöht werden sollen. Das ist ein Angriff auf die gesamte Gewerkschaftsbewegung in Österreich", sagen Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Proyer (GPA-djp).

Dieses "Angebot" ist zusätzlich an die Bedingung geknüpft, dass die Arbeitgeber-Forderung für ein Zeitkonto erfüllt wird. Das Zeitkonto soll Zeitschulden und Zeitguthaben von minus 167,4 Stunden bis zu plus 176,4 Stunden ermöglichen. Mehrarbeitsstunden sollen ohne jeglichen Zuschlag auf das Konto verbucht werden. Im Kollektivvertrag soll es keine Begrenzung des Durchrechnungszeitraumes geben. "Die Beschäftigten sollen den Unternehmen einen Kredit in Höhe eines Monatseinkommens gewähren. Das sind Lohn- und Gehaltskürzungen durch die Hintertür. Dagegen werden sich die Beschäftigten und ihre BetriebsrätInnen gemeinsam mit den Gewerkschaften zur Wehr setzen", sagen Wimmer und Proyer.

Zwischen 16. Und 18. Oktober finden in den FMMI-Betrieben in ganz Österreich Betriebsversammlungen statt, dabei werden auch weitere Maßnahmen beschlossen. Am 21. Oktober finden Kundgebungen vor den Firmen der FMMI-Chefverhandler in Weiz (Steiermark), Wolkersdorf (Niederösterreich) und Hohenems (Vorarlberg) statt. Der nächste Verhandlungstermin ist der 22. Oktober 2013.

