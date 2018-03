Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 16. Oktober 2013; Leitartikel von Anita Heubacher: "Die betrogene Generation"

Innsbruck (OTS) - Utl: Weil die Pflege nicht mehr zu finanzieren ist, muss über alles nachgedacht werden, um auch künftigen Alten eine Betreuung zu gewährleisten. Sonst schauen die heute Erwerbstätigen wie bei der Pension durch die Finger.

Mit Ausnahme der Steiermark wurde der Kinderregress in Österreich abgeschafft. Damit erlosch die Pflicht der Kinder, für die Pflege der Eltern aufzukommen. Das kann man als Errungenschaft feiern oder als Ende des funktionierenden Familienverbundes sehen: Die Kinder geben den Eltern zurück, was sie von ihnen bekommen haben, sind also verpflichtet, etwas beizutragen. Jenseits der gesellschaftspolitischen und moralischen Dimension reicht die lapidare Feststellung: Mit der Abschaffung des Regresses ist die Finanzierungslücke in der Pflege größer geworden. Die finanziellen Beiträge der Kinder fielen weg, die Allgemeinheit muss kompensieren. Noch dazu trug der Wegfall des Regresses dazu bei, die Zahl der Heimbewohner ansteigen zu lassen. Dann reicht allein ein Blick auf die Altersstruktur und man muss kein Prophet sein, um festzustellen:

Das geht sich nicht mehr aus. Zu viele Alte, zu viele schwere Pflegefälle, zu wenig Personal, zu lange in Pflege, zu wenig Erwerbstätige.

Dem gelernten Österreicher kommen diese Zutaten bekannt vor, nämlich vom Pensionssystem. Die heute Arbeitenden gehören zu einer auf Dauer betrogenen Generation. Sie wird und wurde lange Zeit mit Versprechungen bei Laune gehalten, Beiträge und Steuern zu zahlen, um dann am Ende festzustellen: Das geht sich nicht mehr aus. Die Pension wird kleiner werden. Allein schon, weil der Durchrechnungszeitraum ein anderer ist und nicht mehr die besten Jahre zur Errechnung der Pension herangezogen werden. Bis die Betroffenen die Auswirkungen der jeweiligen Pensionsreform merken, müssen die verantwortlichen Politiker schon lange, lange nicht mehr gewählt werden. Würde die Politik hingegen Pensionen kürzen, würden das die zwei Millionen Senioren sofort merken und am Ende am Wahlzettel den Aufstand proben. Dieses Verhalten der Politik schürt die Angst, dass es bei der Pflege gleich laufen könnte wie bei den Pensionen. Die Pflege ist die Herausforderung der Zukunft und alles, wirklich alles muss hinterfragt, auf den Prüfstand gestellt und vor allem angedacht werden. Es soll hier nicht eine Generation gegen die andere aufgehetzt und dem Ende der Solidargemeinschaft das Wort geredet werden. Solidarität muss in allen Richtungen funktionieren und hat dennoch ihre Grenzen. Der Staat wird es schon richten, diese Einstellung ist Teil der österreichischen Mentalität. So einfach wird es nicht werden, zumindest für die heute Berufstätigen und die, die nachkommen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610