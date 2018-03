Bundeskanzler Faymann: Schwerpunkte eines Regierungsprogrammes sind Budget, Beschäftigung, Bildung, Verwaltungsreform

Bildung und Forschung sind Schlüssel für den Erfolg unserer Gesellschaft

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger skizzierten nach einer ersten "koordinierenden Verhandlungsrunde" von SPÖ und ÖVP zur Bildung einer neuen Bundesregierung am Dienstagnachmittag im Parlament den Fahrplan zum Zustandekommen einer neuen Koalition und deren inhaltlichen Schwerpunkte. Herzstücke einer möglichen Koalition seien die Erarbeitung eines Budgets bei Beibehaltung der Schuldenbremse, Beschäftigung und Konjunktur, Bildung und Verwaltungsreform, erklärte der Bundeskanzler. ****

"Berechenbar und verlässlich", so Kanzler Faymann, habe man in diesen ersten Verhandlungen der Koordinationsgruppe acht Arbeitsgruppen festgelegt. Diese Arbeitsgruppen würden "die Projekte und inhaltlichen Themen widerspiegeln, welche die Herzstücke einer fünfjährigen Regierung sind". Faymann wünscht sich dabei, dass an den wichtigsten Zielen, die sich die Regierung bereits in der vergangenen Legislaturperiode und auch im Wahlkampf gesteckt hat, erfolgreich weitergearbeitet wird. Die Themen der acht Arbeitsgruppen sind Finanzen, Wachstum, Zukunft, Bildung, Länger gesund leben und arbeiten, Österreich in Europa und in der Welt, Sicherheit und Rechtsstaat, Staatsreform und Direkte Demokratie. Bis Weihnachten erwartet sich der Kanzler konkrete Ergebnisse. Zu den Verhandlungen sollen auch Experten hinzugezogen werden, Faymann nannte in dem Zusammenhang etwa Bildungsexperten sowie Wirtschaftsforscher.

An wichtigen Zielen wie Schuldenabbau, Schuldenbremse, niedrige Zinsenquote, richtige Investitionen in den zentralen Ressorts habe man in der vergangenen Legislaturperiode erfolgreich gearbeitet, dies werde man auch nach der Wahl weiterverfolgen, um die finanzielle Stabilität Österreichs zu erhalten. Die Bereiche Bildung und Wissenschaft nannte Bundeskanzler Faymann als die "Schlüssel für den Erfolg für unsere Gesellschaft und für die Zukunft dieses Landes".

Im Bereich "Länger gesund leben und arbeiten" gehe es um das faktische Pensionsalter sowie um das Investieren in die weitere Beschäftigung älterer Menschen. In der Landesverteidigung sollen die nötigen und bereits begonnenen Reformen fortgeführt werden. Als wichtigste Komponenten der österreichischen Europa- und Außenpolitik nannte der Bundeskanzler die Vertretung österreichischer Interessen, den sozialen Ausgleich, Kernenergie und grenznahe Atomkraftwerke sowie den ländlichen Raum. Die Europapolitik solle wie bisher in enger Absprache der Koalitionspartner erfolgen.

Zur Verwaltungsreform äußerte der Bundeskanzler, dass diese wie bisher unter Einbindung der Landeshauptleute erfolgen müsse. Verhandlungen müssten gut vorbereitet durchgeführt werden, Faymann nannte als erfolgreiche Beispiele der letzten Legislaturperiode die Spitalsreform sowie die Schuldenbegrenzung. (Schluss) gd

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum