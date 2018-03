Spindelegger: Koalitionsverhandlungen von neuem Stil geprägt

ÖVP und SPÖ verhandeln nach Projekten, nicht nach Ressorts – Ziele für Österreich erfolgreich umsetzen – Ziel ist Verhandlungsabschluss vor Weihnachten

Wien, 15. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Diese Koalitionsverhandlungen sind von einem neuen Stil geprägt: Wir verhandeln nicht nach Ressorts, sondern nach Projekten. Wir haben uns acht Projekte vorgenommen und wollen Stück für Stück erarbeiten, wie wir erfolgreich unsere Ziele erreichen", hält ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger nach der koordinierenden Koalitionsverhandlungsrunde zwischen ÖVP und SPÖ fest. "Wir haben auch vereinbart, dass Experten hinzugezogen werden können. So soll Expertise von außen einfließen können. Unsere Entscheidungen sollen auf einer soliden Grundlage basieren, nicht auf Annahmen", hebt Michael Spindelegger den neuen Stil und das Aufbrechen alter Muster in diesen Koalitionsverhandlungen hervor. Das Realitätsbewusstsein zur Bewältigung von Herausforderungen soll so gestärkt werden:

"Wenn die Zustimmung einer anderen Partei im Parlament notwendig ist, können wir so offen auf diese zugehen. Entscheidend ist, dass wir im Sinne Österreichs unsere Ziele erreichen", betont der ÖVP-Bundesparteiobmann. Die konkrete Zielverfolgung soll den neuen Prozess ausmachen. Zwischenberichte nach den einzelnen Verhandlungsrunden soll es nicht geben: "Wir werden kommunizieren, wenn es substanziell Neues in diesem Prozess gibt. Unser Ziel ist es, vor Weihnachten die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen", so Spindelegger. ****

Themen der ersten Verhandlungsrunde zwischen ÖVP und SPÖ waren die zu erwartenden Herausforderungen und die Einsetzung von Untergruppen und deren Koordinatoren, die sich mit den Bereichen "Finanzen", "Wachstum", "Zukunft", "Länger gesund leben und arbeiten", "Österreich in Europa und der Welt", "Sicherheit und Rechtsstaat" sowie "Staatsreform und direkte Demokratie" befassen. Am Dienstag nächster Woche findet die erste vollständige Verhandlungsrunde statt.

