WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Investoren setzen auf Europa - von Andreas Wolf

Für Europas Aktien spricht die fundamentale Stärke seiner Unternehmen

Wien (OTS) - Wenn es um die Bewältigung von strukturellen, wirtschaftlichen Problemen geht, waren und sind Europas Politiker oft um bildliche Sprache bemüht. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Kohl bezeichnete solche Herausforderungen regelmäßig als "Hausaufgaben". Seit dem Ausbruch der Euroschuldenkrise wurde diese Terminologie gerne auch von der heutigen Kanzlerin Merkel bemüht. Das Beharren der nördlichen Eurostaaten auf eine Restrukturierungspolitik der Krisenländer im Süden scheint sich nun auszuzahlen. Immer mehr Investoren erkennen, dass die Probleme zwar nicht gelöst sind, die Krise aber vorbei ist. Die enorme wirtschaftliche Stabilität des Nordens hat geholfen, die Lage in den Südländern zu beruhigen. Pragmatisch, wie internationale Investoren nun mal sind, haben sie bereits vor knapp einem Jahr erste Kaufgelegenheiten in Italien, Spanien, Frankreich und mit Einschränkung in Griechenland genutzt. Die neue Attraktivität Europas ist aber sicher auch der Tatsache geschuldet, dass die Schwellenländer unter einem steigenden US-Leitzins mehr leiden als die entwickelten Märkte. Zudem führen die USA den Investoren mal wieder selbst vor, dass nicht nur in Europa politische Streitigkeiten schnelle Lösungen hin und wieder verhindern. Für den alten Kontinent spricht allerdings die Stärke seiner Unternehmen. Denn durch den Krisenmodus der vergangenen Jahre notieren viele Aktien an der Börse nach wie vor unter ihrem wahren Wert. Bei allem spekulativen Charakter, der den Börsen innewohnt, die Bewertungen orientieren sich maßgeblich an fundamentalen Kriterien. Und diese sprechen im globalen Vergleich mit anderen Regionen aktuell für Europa. Erkannt haben dies im Übrigen als erste US- und arabische Investoren, während Europas Anleger ihren eigenen Unternehmen nach wie vor kritisch gegenüberstehen.

Erstaunlicherweise hört man auch von der europäischen Politik bezüglich der positiven Marktentwicklung keine Kommentare. Dabei könnte man wenigstens zum Teil die wirtschaftspolitische Arbeit der vergangenen Jahre damit einmal konstruktiv hervorheben. Zudem wäre es auch an der Zeit, das Thema Aktie wieder positiv zu bewerben. Doch dazu fehlt neben dem ökonomischen Verständnis wohl auch der politische Wille.

